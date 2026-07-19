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Ulaznica za ovo mjesto na finalu SP-a stajala je... milijun dolara!

Piše Josip Tolić,
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Ulaznica za ovo mjesto na finalu SP-a stajala je... milijun dolara!
Foto: screenshot/x
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Ulaznice za finale SP-a otišle u nebo: jedna na terenu košta milijun dolara, a navijači je ismijavaju kao preskupi kauč za fotografa

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Početna cijena ulaznice za finale Svjetskoga nogometnog prvenstva bila je 2030 dolara, odnosno 1775 eura. U kasnijim fazama prodaje to je skočilo do 11.000 dolara, odnosno 9614 eura. Sve su to službene cifre koje je odredila Fifa, a pravi kaos nastao je na službenom tržištu preprodaje, od čije prodaje krovna nogometna organizacija uzima 15 posto.

Tako je neposredno uoči finala najniža cijena dosezala gotovo 5000 dolara, a u najvišim kategorijama i do 28.000 dolara! U Moskvi 2018. su se cijene kretale oko 1000 dolara, u Katru od 600 do 1600. No ima i onih koji su doista astronomske, poput ovog mjesta uz sami teren MetLife stadiona u New Jerseyu.

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Radi se o mjestima s kaučom, tako da je udobnost zajamčena. Doduše, na sunčanoj je, istočnoj strani, pa 28 celzijevaca u zraku i osjećaj vrućine od 30 stupnjeva baš i nije značio pretjeranu udobnost. A da, distributor ovakvih ulaznica omogućio je i šešire kako biste, eto, zaštitili glavu. Cijena? Zaboravili smo. MILIJUN DOLARA. To je 874.814,10 eura, ako vam je drago.

Vrijedi li? Pitate li navijače, ne baš. To je, naime, baš pozicija za službenog fotografa. Pojavili su se komentari koji ismijavaju navodni luksuz, uspoređujući skupe kauče s jeftinim namještajem koji se može naručiti putem interneta. Za dobro nogometa i sporta općenito, nadajmo se kako će se uskoro vratiti u okvire budžeta prosječnog zaljubljenika u nogomet, a ne samo elita.

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