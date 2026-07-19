Ulaznica za ovo mjesto na finalu SP-a stajala je... milijun dolara!

Početna cijena ulaznice za finale Svjetskoga nogometnog prvenstva bila je 2030 dolara, odnosno 1775 eura. U kasnijim fazama prodaje to je skočilo do 11.000 dolara, odnosno 9614 eura. Sve su to službene cifre koje je odredila Fifa, a pravi kaos nastao je na službenom tržištu preprodaje, od čije prodaje krovna nogometna organizacija uzima 15 posto.

Tako je neposredno uoči finala najniža cijena dosezala gotovo 5000 dolara, a u najvišim kategorijama i do 28.000 dolara! U Moskvi 2018. su se cijene kretale oko 1000 dolara, u Katru od 600 do 1600. No ima i onih koji su doista astronomske, poput ovog mjesta uz sami teren MetLife stadiona u New Jerseyu.

Radi se o mjestima s kaučom, tako da je udobnost zajamčena. Doduše, na sunčanoj je, istočnoj strani, pa 28 celzijevaca u zraku i osjećaj vrućine od 30 stupnjeva baš i nije značio pretjeranu udobnost. A da, distributor ovakvih ulaznica omogućio je i šešire kako biste, eto, zaštitili glavu. Cijena? Zaboravili smo. MILIJUN DOLARA. To je 874.814,10 eura, ako vam je drago.

The view from the $1 million on-the-pitch seats sold by hospitality provider On Location for the FIFA World Cup Final at MetLife Stadium. It’s on the sunny side of the stadium, so sunhats are included. pic.twitter.com/CUhqgUQWGo — Alex M. Silverman🏒⚽️ (@AlexMSilverman) July 19, 2026

Vrijedi li? Pitate li navijače, ne baš. To je, naime, baš pozicija za službenog fotografa. Pojavili su se komentari koji ismijavaju navodni luksuz, uspoređujući skupe kauče s jeftinim namještajem koji se može naručiti putem interneta. Za dobro nogometa i sporta općenito, nadajmo se kako će se uskoro vratiti u okvire budžeta prosječnog zaljubljenika u nogomet, a ne samo elita.