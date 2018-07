Umalo frka! Mbappe glumatao i valjao se, Godin izgubio živce

Francuska je imala 2-0 protiv Urugvaja u četvrtfinalu SP-a, Kylian Mbappe mislio je da će biti zabavno malo se poigrati i atraktivno vratiti loptu suigraču. Nakon toga prolazi kraj urugvajskog igrača i pada kao da ga je grom pogodio.

Mbappe doing his best Neymar impression. #URUFRA #FRA #WorldCup pic.twitter.com/2zl0MNI7sb