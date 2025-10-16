Trener Zagreba: Uvijek pucamo pod pritiskom. Podrška Uprave? Razgovarat ćemo o tome...

Rukometaši Zagreba izgubili su i u petoj utakmici Lige prvaka. Kod kuće, u Areni Zagreb, od njih je ovaj put bolji bio danski GOG, koji je slavio rezultatom 36-31. Ovim porazom Zagrebašima su ostale samo matematičke šanse za prolazak skupine B. Takvim razvojem događaja nije bio zadovoljan ni trener Andrija Nikolić, jer su Danci bili jedna od rijetkih momčadi protiv kojih je Zagreb imao realne izglede.

- Loše sam doživio utakmicu. Naša izvedba bila je jako loša i teško mi je otkriti prave razloge, ali igrali smo slabo u lošem trenutku. Ne znam možemo li izdržati taj pritisak ili u čemu je problem. U svakoj utakmici koju moramo pobijediti dogodi se nešto ovakvo - rekao je u uvodu trener Nikolić.

Uz Lovru Klaricu, koji se ozlijedio na samom kraju utakmice, najbolji strijelac Zagreba bio je Giorgi Tskhovrebadze.

- Ovo mi je bila prva utakmica u Ligi prvaka. Loše smo ušli u susret i bilo se teško vratiti. Zadovoljan sam sa šest postignutih golova, ali to je osobni uspjeh. Najvažnije je, nažalost, što nismo pobijedili kao momčad - istaknuo je Tskhovrebadze.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 5. kolo, RK Zagreb - GOG | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako ste motivirali momčad na poluvremenu?

- U prvom smo poluvremenu imali problem mentalne naravi. Na odmoru nisam rekao ništa posebno, samo sam želio da izbacimo strah i nastavimo igrati rukomet kakav smo igrali u Parizu - naglasio je trener.

Koji su uzroci tako lošeg ulaska u prvi dio susreta?

- Teško mi je otkriti uzrok onoga što se dogodilo, ne znam je li riječ samo o jednoj stvari. Možda je to pritisak. U svim utakmicama koje moramo pobijediti ne reagiramo na najbolji način.

Imate li podršku igrača? Kapetan Gojun bio je ljut nakon utakmice.

- Još nismo razgovarali, imat ćemo sutra sastanak pa ćemo sve proći.

Adin Faljić isključen je u prvom poluvremenu, odmah nakon što je ušao u igru. Koliko je to utjecalo na momčad?

- Faljić nam je donio energiju u obrani i nedostajao nam je. Imam osjećaj da smo utakmicu izgubili već u sedmoj minuti zbog lošeg ulaska.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 5. kolo, RK Zagreb - GOG | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako se motivirati za nastavak Lige prvaka? Matematički još niste ispali...

- Teško je sada pronaći motivaciju. Moramo se sabrati, raditi i nastaviti vjerovati.

Ozljeda Klarice?

- Nadam se da nije ništa ozbiljno. Uganuo je gležanj i vjerujem da će biti u redu.

S druge strane, pobjedom je bio zadovoljan trener gostiju Kasper Christensen.

- Počeli smo dobro u obrani, imali smo raspoloženog vratara i na tome smo gradili igru. Znali smo da moramo igrati brzo u napadu kako bismo stvarali prilike. Način na koji smo igrali u napadu bio je jako dobar i zadovoljni smo ovom pobjedom - kazao je Christensen.

- Očekivali smo da će utakmica biti rezultatski neizvjesnija. Na kraju je sve ispalo dobro za nas. Pobijedili smo zahvaljujući dobroj obrani i brzom napadu - dodao je Emil Sørensen.