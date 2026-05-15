United nagradio legendu koja je stigla kao 'vatrogasac'! Carrick ostaje na klupi sljedeće sezone

Manchester United je donio odluku o kojoj se nagađalo tjednima, a sada o njoj izvještavaju svi vodeći britanski mediji i insajderi poput Fabrizio Romana; Michael Carrick ostaje glavni trener! Nakon što je Sir Jim Ratcliffe dao konačno odobrenje, klupskoj legendi je ponuđen stalni angažman, čime je nagrađen za izvanredan preokret koji je donio klubu u samo nekoliko mjeseci.

Carrick, koji je u siječnju preuzeo momčad kao privremeno rješenje nakon burnog odlaska Rubena Amorima, ispunio je ključni cilj uprave, osigurao je povratak u Ligu prvaka nakon dvije godine izbivanja.

Otkako je Carrick sjeo na klupu, United je prodisao. Momčad je pod njegovim vodstvom ostvarila deset pobjeda, tri remija i samo dva poraza u 15 utakmica, postavši ekipa s najboljom formom u Premier ligi. Taj uspjeh nije slučajan. Bivši veznjak unio je mirnoću i stabilnost koja je kronično nedostajala, a atmosfera u svlačionici i oko kluba drastično se popravila. Igrači su ponovno počeli pokazivati samopouzdanje, što se izravno odrazilo na terenu.

Harry Maguire, jedan od ključnih obrambenih igrača, objasnio je tajnu uspjeha.

- Puno smo bolji u oba šesnaesterca. Bolje branimo svoj gol i uspijevamo biti klinički precizni u suparničkom - rekao je Maguire.

Statistika to i potvrđuje. United je pod Carrickom postigao 21 gol iz protivničkog kaznenog prostora, što je vodeći rezultat u ligi. Zanimljivo je da su pod Amorimom stvarali prilike s višim postotkom očekivanih golova (xG), no nedostajala je realizacija. Carrick je donio smirenost u završnici, a najbolji primjer je Benjamin Šeško, koji je procvjetao i počeo opravdavati visoku odštetu (76,5 milijuna eura).

Istovremeno, obrana se transformirala. Prelaskom na formaciju s četiri braniča, United je postao znatno čvršći. Broj udaraca koje primaju iz kontranapada pao je s 0,5 na 0,2 po utakmici..

Liga prvaka donosi milijune

Uprava kluba, na čelu sa sportskim direktorom Jasonom Wilcoxom i izvršnim direktorom Omarom Berradom, preporučila je Carrickov ostanak Ratcliffeu, koji je, po svemu sudeći, odluku i odobrio. Prema informacijama The Athletica, United je Carricku ponudio dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja na dodatnu sezonu do 2029. godine. Očekuje se da će cijeli njegov stručni stožer također ostati na Old Traffordu.

Odluka je bila logična, ne samo zbog sportskih rezultata, već i zbog financijske injekcije koju donosi Liga prvaka. Svaki klub koji se kvalificira u grupnu fazu automatski dobiva 18,6 milijuna eura. Ovisno o rezultatima, United bi mogao zaraditi i do 91,5 milijuna eura samo od Uefinih nagrada.

Povratak u elitu također aktivira punu vrijednost ugovora s Adidasom, koji je bio umanjen za 11 milijuna eura zbog neigranja u Ligi prvaka. Prihodi od ulaznica na dan utakmice, koji su ove sezone porasli na 8,7 milijuna eura po susretu, dodatno će se povećati s najmanje četiri europske utakmice na Old Traffordu.

Igrači stoje iza svog trenera

Najveća potvrda Carrickovog utjecaja stigla je iz svlačionice. Mladi veznjak Kobbie Mainoo, nakon pobjede protiv Liverpoola, nije krio oduševljenje.

- Želimo ga slijediti. Želimo umrijeti za njega na terenu - izjavio je Mainoo za Sky Sports.

Slično je razmišljao i napadač Matheus Cunha.

- Kad je Michael došao, donio je čaroliju! Osjećaj kao za vrijeme Sir Alexa Fergusona. Priča nam o toj pobjedničkoj ekipi, i taj osjećaj prelazi na nas. Ovo je tek početak jednog prelijepog putovanja - zaključio je Cunha.