United srušio City! Ederson imao utakmicu iz noćne more...

U velikom manchesterskom derbiju United je na Old Traffordu pobijedio City sa 2-0 načinivši veliki korak prema željenom četvrtom mjestu na ljestvici engleskog prvenstva.

Drugu uzastopnu pobjedu i treću u posljednja četiri gradska derbija "Crvenim vragovima" donijeli su Anthony Martial golom u 30. minuti, te Scott McTominay u šestoj minuti nadoknade.

Kod oba gola, a posebno kod drugog, 'proslavio' se Cityjev vratar Ederson. Kod prvog gola Brazilcu je lopta prošla ispod ruke, dok je kod drugog 'asistirao' McTominayju za pogodak u praznu mrežu s više od 30 metara.

Nakon što je pokupio jednu dugačku loptu, Ederson je bacio prema Fernandinhu, no to je učinio loše i do lopte je prvi došao McTominay i s više od 30 metara zabio u prazna vrata.

Kao u Fergusonovoj eri

Unitedu je to prvi 'double' protiv Cityja nakon što se Alex Ferguson oprostio, a posljednji put dobili su oba susreta u jednoj sezoni protiv gradskog suparnika u sezoni 2009/10.

U prvom nedjeljnom susretu Chelsea je na Stamford Bridgeu bez većih problema pobijedio Everton sa 4-0 ostvarivši tek drugu ligašku pobjedu u zadnjih sedam kola.

Golove za "Bluese" zabili su Mason Mount (14), Pedro (21), Willian (51) i Oliver Giroud (54). Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nije nastupio za domaći sastav zbog ozljede.

Na ljestvici vodi Liverpool sa 82 boda, Manchester City je drugi sa 57 bodova, Leicester City na trećem mjestu ima 50 bodova, a Chelsea na četvrtom mjestu ima 48 bodova. Manchester United je peti sa 45 bodova. (mg)