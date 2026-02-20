Upitna utakmica Varaždina i Dinama? U baroknom gradu su najavili akciju, nude i 'antifriz'

Dok se većina građana grije u toplini svog doma, NK Varaždin priprema teren za dvoboj u nedjelju (15 sati) protiv Dinama, vodeće momčadi prvenstva. Nedavne oborine znatno su im otežale taj zadatak, pa su iz kluba na zanimljiv način odlučili pronaći pomoć. Na svom su Facebook profilu objavili poziv za snježnu mobilizaciju u kojoj traže ekipu za pomoć u pripremi terena za dvoboj protiv 'modrih' kako bi se utakmica mogla odigrati. Trenutačno je na terenu desetak centimetara snijega koji još pada.

Nažalost po Varaždince, već su imali problema sa snijegom ove sezone, sredinom siječnja njihov susret protiv Gorice u 19. kolu morao je biti odgođen, odnosno zamijenili su domaćinstva iako su imali dva tjedna od prestanka oborina da saniraju teren. Kako bi sličnu situaciju izbjegli u nedjelju, one koji se odazovu pozivu kluba, čekaju nagrade u obliku gratis ulaznica, lopti, domaćeg "antifriza" i hrane.

"Dok se ostatak grada skriva pod dekama, mi pripremamo teren za nedjelju. Stadion je trenutačno pod bijelim pokrivačem, a travnjak - realno - treba malo zraka. Tražimo ekipu kojoj snijeg ne može pokvariti planove i koja zna što znači pravo zajedništvo. Osim upale mišića koju ćeš s ponosom nositi, svakom volonteru koji ostavi znoj na snijegu nudimo:

Gratis ulaznicu za Zapad Lijevo za nedjeljnu utakmicu protiv Dinama. Upaljač i narukvicu NK Varaždin - da imaš dokaz da si bio tu kad je trebalo. Varaždinski antifriz - kuhano vino i čaj čekaju na našem “šanku za zagrijavanje” koji radi punom parom. Hranu - jer se stadion ne čisti na prazan želudac.

Tvoja “oprema” za pobjedu: najdraža lopata (ako je nemaš, snaći ćemo se), tople rukavice i onaj prepoznatljivi varaždinski prkos. Mi osiguravamo atmosferu, ti donesi dobru volju i energiju. Vrijeme i mjesto radnje: glavni teren Gradskog stadiona u Varaždinu, od 16:00 sati. Vidimo se!", napisali su iz kluba.

- Uf, ne sjećam se kad nam je snijeg tolike probleme stvarao kao ove sezone. Čeka nas lopatanje. Igrači, uprava, treneri i klinci iz škole nogometa svi će napraviti sve da u subotu očistimo travnjak - ističe trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić, a ostatak njegove izjave pročitajte ovdje.