Urednik britanskog Daily Maila o Cityjevoj drami: Oduzmite im trofeje i izbacite ih iz lige...

Manchester City proglašen je krivim po gotovo svim točkama optužnice za kršenje financijskih pravila Premier lige u razdoblju od 2009. do 2018. godine. Prema objavljenim informacijama, engleski klub oslobođen je odgovornosti po samo jednoj od 115 točaka. Dok se čeka službena odluka o kazni, brojni britanski novinari traže stroge sankcije. Među njima je urednik sporta u Daily Mailu Oliver Holt.

Usporedba s povijesnim skandalima

U svom tekstu Holt ističe kako je ovo težak udarac za engleski sport te poziva na potpuno oduzimanje svih trofeja koje je Manchester City osvojio u spornom razdoblju. Povlači paralelu sa sportskim skandalima u povijesti, tvrdeći da je ovo engleski ekvivalent aferi Calciopoli zbog koje je Juventus izbačen u drugu ligu te su mu oduzeti naslovi prvaka. Spomenuo je i skandal s namještanjem utakmica u francuskom Marseilleu ranih devedesetih godina.

Foto: Phil Noble

Holt navodi da presuda izravno oštećuje navijače i suparničke klubove koji su ostali bez sportskih uspjeha. Detaljno se osvrnuo na to kako bi izgledala povijest engleske lige da su se pravila striktno poštovala u analiziranom razdoblju. Prema njegovim navodima, Sir Alex Ferguson osvojio bi četrnaest naslova prvaka u svojoj trenerskoj karijeri, a ne trinaest. Također, Steven Gerrard i Liverpool osvojili bi naslov u sezoni 2013./14. unatoč porazu od Chelseaja u završnici sezone.

Utjecaj na rezultate drugih klubova

Holt dodaje kako bi Manchester United pod vodstvom Josea Mourinha osvojio naslov prvaka u sezoni 2017./18. Tada je Manchester City završio na prvom mjestu s velikom bodovnom prednošću u odnosu na drugoplasirani United.

Također tvrdi da bi Liverpool pod vodstvom Jurgena Kloppa osvojio naslov u sezoni 2018./19. Njegova momčad završila je na drugom mjestu iza Manchester Cityja u sezonama 2018./19. te 2021./22., a oba puta razlika na ljestvici iznosila je jedan bod. Kada su Kloppa nedavno upitali o mogućnosti da se prvaku retroaktivno oduzmu ti naslovi i dodijele njegovoj momčadi, dao je sljedeći odgovor:

​- Ako organizirate paradu autobusom, ja dolazim. Nije me briga koliko će to trajati - izjavio je tada njemački trener.

Zahtjevi za oduzimanje trofeja i izbacivanje iz lige

Optužbe se odnose na prikrivanje detalja o isplatama igračima i bivšim trenerima te višegodišnje kršenje pravila o financijskom poslovanju. Holt objašnjava kako presude pokazuju da je City igrao po drugačijim pravilima od onih koja su vrijedila za ostale sudionike natjecanja. Dok su drugi klubovi poslovali prema pravilima financijskog fair playa, City je stvarao prednost skrivenim financijskim injekcijama. Zbog dokazanog kršenja pravila, britanski novinar naglašava kako su postignuća kluba u navedenim godinama nevažeća, iako ne optužuje trenera Guardiolu da je osobno znao za financijske nepravilnosti iz prošlosti.

Foto: Phil Noble

Svi trofeji osvojeni od dolaska vlasnika iz Abu Dhabija sada su pod sumnjom, uključujući i naslov iz 2012. godine koji je osigurao Sergio Aguero golom u sudačkoj nadoknadi. Holt smatra da dodavanje zvjezdice pored spornih trofeja u povijesnim knjigama nije dovoljna kazna. Zahtijeva oduzimanje svih pehara i izbacivanje kluba u Championship. Prema njegovom mišljenju, to je jedini način da se zadrži kredibilitet engleskog nogometa. Dok klupski odvjetnici ulažu prigovore i pripremaju žalbe, suparnički klubovi pripremaju privatne tužbe tražeći financijsku naknadu za izgubljene plasmane u europskim natjecanjima.

(*uz korištenje AI-ja)