Urugvaj pobijedio i izborio SP: Nije najbolja vijest za Hrvatsku

Nakon susreta pretposljednjeg, 17. kola južnoameričkih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru ove godine poznata su sva četiri izravna putnika s ovoga kontinenta, Brazilu i Argentini pridružili su se Ekvador i Urugvaj.

Urugvaj je osigurao najmanje četvrto mjesto, posljednje koje izravno vodi u Katar, minimalnom 1-0 (1-0) domaćom pobjedom protiv izravnog konkurenta Perua. Pune tribine stadiona Centenario u Montevideu u trans je doveo De Arrascaeta u 42. minuti kada je odlično pratio odbijenu loptu te sa 10-ak metara zatresao mrežu. Prethodno su sjajnu kombinaciju izveli Bentancur, Nunez i Gimenez nakon koje je potonji iskosa s desne strane pogodio gredu.

Ovom pobjedom Urugvaj je stigao do učinka od 25 bodova, nedostižna četiri više od petog Perua. To, pak, nije najbolja vijest za Hrvatsku jer Urugvaj je sada prestigao "Vatrene" na zamišljenoj Fifinoj ljestvici, no i dalje sve držimo sve u svojim rukama jer u dvije prijateljske utakmice u Dohi protiv Slovenije i Bugarske treba nam jedan bod kako bismo bili u drugom šeširu nositelja na ždrijebu. Također, i pobjeda Švedske protiv Češke u produžecima ostavila je i Šveđanima šansu da budu na našem mjestu. Zabili su u 110. minuti, a da su se pucali jedanaesterci, to više ne bi mogao biti slučaj.

Pobjeda Urugvaja protiv Perua osigurala je i izravni plasman u Katar i Ekvadoru usprkos njegovom 1-3 (0-2) porazu na gostovanju kod Paragvaja u Ciudad del Esteu. Paragvaj je poeo u samom otvaranju utakmice, u 9. minuti kada je Enciso osvojio loptu na 20-ak metara od suparničkog gola i uposlio Moralesa koji je bio precizan sa 13-14 metara. Drugi gol Paragvaja stigao je nakon velikog nesporazuma u gostujućoj obrani, stoper Hincapie je u šestoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena vraćao loptu vrataru sa 40 metara, ovaj je bio loše pozicioniran te je lopta pored njega prošla u gol. Kada je Almiron preciznim prizemnim udarcem sa 15 metara pogodio za 3-0 u 54. minuti pitanje pobjednika je bilo odlučeno, do kraja je Caicedo uspio tek ublažiti nevažan poraz Ekvadora precizno izvedenim kaznenim udarcem u 85. minuti.

Ekvadoru je ovo četvrti put da je izborio plasman na SP, a sva četiri puta to mu je uspjelo u 21. stoljeću, dok će dvostruki svjetski prvak (1930, 1950) Urugvaj po 14. puta zaigrati na svjetskoj smotri.

Sada je poznato 19 reprezentacija koje će zaigrati u Kataru od 21. studenoga do 18. prosinca, još ranije su se uz domaćina Katar kvalificirali Njemačka, Danska, Brazil, Francuska, Belgija, Hrvatska, Španjolska, Srbija, Engleska, Švicarska, Nizozemska, Argentina, Iran, Južna Koreja, Japan i Saudijska Arabija.

U Južnoj Americi će se u posljednjem kolu ipak voditi velika borba i to za peto mjesto koje vodi u interkontinentalne kvalifikacije i to protiv najbolje reprezentacije iz Oceanije. Uz trenutačno peti Peru, izglede za dodatne kvalifikacije uoči posljednjih 90 minuta još imaju i šesta Kolumbija te sedmi Čile.

Kolumbija je stigla na bod zaostatka za Peruom uvjerljivom 3-0 (1-0) domaćom pobjedom protiv Bolivije u Barranquilli. Strijelci su bili Diaz (39), Borja (72) i Uribe (90).

Čile je ostao na 19 bodova jer je uvjerljivo izgubio od Brazila na Maracani u Rio de Janeiru. Iako je odavno izborio nastup na SP, Brazil je nastavio dominirati te je u svom 16. nastupu u kvalifikacijama ostvario 13. pobjedu uz tri remija. Pogotke za 4-0 (2-0) pobjedu Brazila postigli su Neymar (44-11m), Vinicius (45+1), Coutinho (72-11m) i Richarlison (90+1).

U posljednjem kolu u utorak igrat će Peru - Paragvaj i Venezuela - Kolumbija. Peruancima za peto mjesto treba pobjeda protiv Paragvaja, a mogao bi mu dovoljan biti i remi ako Kolumbija ne svlada Venezuelu, Paragvajcima igra isključivo pobjeda, a potrebna im je i pomoć Venezuelanaca koji ne smiju izgubiti od Kolumbijaca, dok je Kolumbijcima potrebna pobjeda u Venezueli i pomoć Paragvajaca koji ne smiju izgubiti u Peruu.

Brazil je ovom pobjedom stigao do učinka od 42 boda, sedam više od druge Argentine koja će u petak ugostiti Venezuelu.

U susretu 12. kola posljednjeg kruga sjevernoameričkih kvalfiikacija za odlazak na Svjetsko nogometnog prvenstvo u Kataru ove godine Kostarika je na svom terenu u San Joseu svladala Kanadu sa 1-0 (1-0) te se tako probila na četvrto mjesto koje vodi u interkontinentalne kvalifikacije.

Istodobno, sjevernoameričkim kvalifikacijama Kanađani su propustili prvu od tri prilike osigurati izravni plasman na SP za što im je potreban još samo jedan bod, izgubivši kod Kostarike 0-1.

Veliku radost navijačima na Nacionalnom stadionu u San Joseu donio je Celso Borges koji je u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena bio najviši u skoku pred kanadskim golom te glavom proslijedio ubačaj Torresa u mrežu.

Ovom pobjedom Kostarika je stigla do učinka od 19 bodova, šest manje od vodeće Kanade, no jednim više od pete Paname koja je kiksala odigravši na svom terenu samo 1-1 (1-0) protiv posljednjeg Hondurasa. Panamu je u vodstvo doveo Blackburn (23), ali je Lopez (65) svojim golom "otrgnuo" dva važna boda domaćima.

Kanada će novu priliku osigurati svoj tek drugi nastup na SP, prvi je imala 1986. godine, imati u nedjelju kada u Torontu dočekuje Jamajku.

U velikom sjevernoameričkom derbiju Meksiko i SAD su u Ciudad Mexicu odigrali 0-0, pa su ostali na jednakom broju bodova, SAD su druge, a Meksiko treći sa po 22 boda.

Iz Sjeverne Amerike izravni plasman u Katar izborit će tri prvoplasirane reprezentacije, dok će četvrta u interkontinentalne kvalifikacije protiv pobjednika oceanijske zone.

Pretposljednje, 13. kolo na programu je u nedjelju, a posljednje, 14. u srijedu.

