Usik dogovorio spektakularnu borbu protiv neispunjene želje Antonija Plazibata! Evo kad je

Oleksandr Usik, neprikosnoveni vladar teške kategorije boksa, branit će svoj WBC naslov protiv Rica Verhoevena, čovjeka kojeg mnogi smatraju najvećim kickboksačem svih vremena. Ovaj jedinstveni sudar svjetova održat će se 23. svibnja ove godine na lokaciji koja oduzima dah, podno piramida u Gizi u Egiptu, u sklopu spektakla nazvanog "Glory in Giza".

Bit će to prvi put u povijesti da se borba za svjetsku teškašku titulu održava na ovom veličanstvenom antičkom lokalitetu, a cijeli događaj prenosit će se uživo diljem svijeta putem platforme DAZN.

Tko je Rico Verhoeven, 'kralj kickboxinga?'

Dok je Oleksandr Usik ime koje poznaje svaki ljubitelj boksa, Rico Verhoeven (37) ulazi u ring kao div iz drugog sporta, ali s pedigreom koji izaziva strahopoštovanje. Nizozemac je živa legenda kickboxinga, sportaš koji je definirao jednu eru. Više od jedanaest godina, točnije 4.220 dana, držao je pojas teškaškog prvaka elitne organizacije Glory, postavivši pritom apsolutni rekord s trinaest uzastopnih obrana naslova.

Svoju dominaciju izgradio je na impresivnom profesionalnom omjeru od 66 pobjeda i samo deset poraza, uz 21 nokaut. Poznat po svojoj izvanrednoj tehničkoj preciznosti, nevjerojatnoj izdržljivosti i atleticizmu upakiranom u 196 centimetara visine i oko 120 kilograma mišića, Verhoeven je bio nerješiva enigma za generacije boraca. Svoj Glory naslov službeno je napustio u studenom 2025. godine, najavivši potragu za novim izazovima, no malo tko je očekivao da će taj izazov biti najveći mogući – borba protiv boksačkog kralja.

Iako je njegovo ime sinonim za kickboxing, ovo mu neće biti potpuni debi u boksačkom ringu. Verhoeven je odradio jedan profesionalni boksački meč, davne 2014. godine, kada je nokautom u drugoj rundi pobijedio Janoša Finferu. Ipak, skok s anonimnog suparnika na okršaj s Oleksandrom Usikom predstavlja jedan od najvećih sportskih izazova ikad viđenih.

Neispunjena želja hrvatskog borca

Spomen Rica Verhoevena u Hrvatskoj neizbježno budi sjećanja na Antonija Plazibata i jedno od najvećih rivalstava koje se nikada nije razriješilo u ringu. Hrvatski teškaš dugo je bio prvi izazivač za Verhoevenov Glory pojas, a njihov meč, zakazan za početak 2023. godine, bio je najiščekivaniji dvoboj u svijetu kickboxinga.

Plazibat je mjesecima javno prozivao Nizozemca, optužujući ga da bježi od borbe, čime je stvorio ogromno zanimanje javnosti. Nažalost, sudbina je imala druge planove. Verhoeven je otkazao meč zbog ozljede koljena, a Plazibat je kasnije, u borbi za privremeni naslov, doživio tešku ozljedu i poraz. Dok se Hrvat oporavljao, Verhoeven je napustio promociju, ostavivši priču o njihovom srazu zauvijek nedovršenom. Plazibat se vratio pobjedom u prosincu 2025. nakon gotovo tri godine izbivanja, no vlak za meč karijere s Verhoevenom nepovratno je prošao.

Usik na tronu boksačkog svijeta

S druge strane ringa stajat će Oleksandr Usik (24-0, 15 KO), čovjek koji je u posljednjih nekoliko godina ispisao povijest. Ukrajinac je postao prvi boksač u eri četiri pojasa koji je tri puta postao apsolutni (undisputed) prvak svijet, jednom u kruzer kategoriji i dvaput u teškoj. Njegov status zacementiran je tijekom 2024. godine, kada je dvaput pobijedio Tysona Furyja.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Prvo ga je u svibnju svladao podijeljenom odlukom sudaca i ujedinio sve titule, da bi ga u prosinačkom revanšu deklasirao i slavio jednoglasnom odlukom. Svoj posljednji nastup prije najave ovog meča imao je u srpnju 2025., kada je na krcatom Wembleyju dominantnom predstavom u petoj rundi nokautirao Daniela Duboisa.