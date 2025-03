Usik: Motiviraju me pali heroji države. Želim postati apsolutni prvak u teškoj kategoriji...

Kako bi nastavio financijski podržavati svoju zemlju, koja je opustošena ratom protiv Rusije, ukrajinska boksačka legenda Oleksandr Usik kaže da je spreman nastaviti se boriti i ponovno postati apsolutni svjetski prvak u teškoj kategoriji. Ovaj 38-godišnji boksač, koji je služio kao dragovoljac na početku rata, koristio je rat kao pokretačku snagu kad god je zakoračio u ring od ruske invazije u veljači 2022.

- Predstavljati Ukrajinu na svjetskoj sportskoj pozornici, širiti istinu o ratu i pružati financijsku potporu našoj vojsci i civilima, to je također snažna motivacija za mene da ostanem u profesionalnom boksu još malo - rekao je Usik, koji je u veljači objavio da se želi boriti u još dvije borbe prije nego što objesi rukavice.

Boksač, koji drži sve pojaseve osim IBF pojasa - ispražnjenog u lipnju 2024. i sada u vlasništvu Britanca Daniela Duboisa - bio je velikodušan od početka sukoba, kaže on.

- Tijekom posljednje tri godine moja je zaklada prikupila milijune eura od raznih donatora za potporu vojsci, obnovi i humanitarnim projektima. Heroji prošlosti i ukrajinski heroji današnjice, koji brane našu domovinu u oružanim snagama, inspiriraju me - kazao je Usik.

Mašući sabljom Ivana Mazepe, ukrajinskog heroja iz 17. stoljeća koji se borio protiv ruske dominacije i za samoodređenje svoje zemlje, slavio svoju drugu pobjedu protiv Britanca Tysona Furyja u prosincu u Rijadu, što mu je omogućilo da zadrži svoje WBA, WBC i WBO pojaseve.

- Ključno je pokazati da Ukrajina nije Rusija. To je nacija koja se 300 godina opirala Ruskom Carstvu, kakav god oblik ono poprimilo tijekom vremena.

Presudila je i ostavština njegovog oca, također imena Oleksandr, bivšeg vojnika sovjetske vojske tijekom okupacije Afganistana iz kojeg se dvaput vraćao ranjen.

- Moj otac je bio čvrst čovjek, to je sigurno. Usadio mi je željeznu disciplinu, ali me naučio i da vjerujem u sebe. On je bio prvi koji mi je rekao da ću postati prvak, iako nitko u to nije vjerovao i svi su mislili da je lud - kazao je Usik.

Preminuo 2012. neposredno nakon Olimpijskih igara u Londonu, Oleksandr stariji mogao je svjedočiti olimpijskoj pobjedi svog sina, koji je svoju zlatnu medalju stavio u njegovu nemoćnu ruku nakon trijumfalnog povratka kući.

- Od njega sam naslijedio svoj borbeni duh, iako se nikada neću uspoređivati ​​s pravim ratnicima koji danas brane Ukrajinu na prvim linijama - rekao je Usik.

Divljenje je ponekad obostrano, nekoliko vojnika ranjenih na fronti, uključujući osobe s amputacijama otputovalo je u Saudijsku Arabiju u kolovozu 2022. kako bi svjedočili njegovoj pobjedi protiv Britanca Anthonyja Joshue.