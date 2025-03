Hrgović dao prvi intervju nakon poraza pa poludio na pitanje novinara: 'Nije me nokautirao!'

Filip Hrgović (32 godine, 17-1) vraća se u ring 5. travnja u Manchesteru, a protivnik mu je Britanac Joe Joyce (39, 16-3). Tim je povodom Hrga dao intervju za Box Nation, što je bio i njegov prvi intervju nakon što je početkom lipnja prošle godine izgubio od Daniela Duboisa liječničkim prekidom u osmoj rundi borbe za privremeni IBF-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

'Trebao sam odgoditi borbu protiv Duboisa'

Dotaknuo se prvo poraza od Duboisa.

- Naravno da je bilo teško. Kad izgubite u boksu, to nije kao kad gubite u drugim sportovima. Doista je teško jer dobijete batine pred cijelim svijetom. Trebao sam pobijediti u toj borbi, bio sam uvjeren da ću ga pobijediti, ali dogodilo se puno loših stvari prije same borbe. Ozlijedio sam se i razbolio prije meča, nisam došao u najboljoj formi, ali mislio sam da ću pobijediti čak i u takvim okolnostima. Vjerovao sam da je došlo moje vrijeme, da ću ga uništiti, a onda doći i do veće borbe i postati svjetski teškaški prvak...

Nastavio je...

- Već sam imao dogovoreno da ću, ako pobijedim u toj borbi, boksati s Anthonyjem Joshuom na Wembleyju. Propustio sam veliku priliku i bio sam tužan zbog toga, ali što je, tu je. Daniel je odradio sjajan posao protiv Joshue, napravio je nevjerojatan posao vrativši se nakon dva poraza, pobijedio je u tri velike borbe i čestitam mu na tome. Još uvijek vjerujem da dobro pripremljen mogu pobijediti bilo koga i postati svjetski prvak.

Boksač iz Sesveta dodaje...

- Trebao sam odgoditi borbu zbog svega što mi se dogodilo, doista sam bio bolestan, ali nisam odgodio, već sam ušao u borbu misleći da imam dovoljno energije da ga nokautiram. Primio je moje najbolje udarce i čestitam mu na pobjedi. Imao sam posjekotinu na oba oka, na jednom od udarca glavom, na drugom od udarca rukom. Od druge runde sam jedva vidio njegove udarce, to su bile stvarno duboke posjekotine. Upravo su mu posjekotine dale samopouzdanje da me pritisne. U taktičkom smislu, pogriješio sam davajući mu previše prostora da se kreće prema naprijed, trebao sam ga pritiskati da ide unatrag i trebao sam blokirati njegove direkte, odnosno više pomicati glavu. Kad bismo se ponovno borili, definitivno bih radio te stvari.

Sad slijedi Joyce...

- Dobio sam poziv na short notice. Volio bih da sam na raspolaganju imao koji tjedan više, nisam imao vremena za uobičajeni pripremni kamp od osam ili deset tjedana kao inače, ali bio sam u pristojnoj formi kad su me zvali i bilo mi je ostalo nekoliko tjedana za sparinge. Bit ću u dobroj formi za borbu, ako budem boksao taktički pametno i ako budem oprezan, mislim da ga mogu pobijediti - prokomentirao je "El Animal" to što je u meč s Joyceom upao kao zamjena za ozlijeđenog Dilliana Whytea pa povukao paralelu s borbom koju je protiv Joycea, početkom veljače 2013., odradio u WSB ligi (amaterski boks):

- Bila je to tijesna borba (Britanac pobijedio podijeljenom sudačkom odlukom, op. a.). Iznenadio me svojim direktom kojeg nisam dobro blokirao i to je bio jedini udarac koji je je pogađao u toj borbi. Sad se moram bolje braniti od tog direkta. Vjerujem da će ova borba biti drugačija, imam puno više iskustva i snažniji sam nego kad smo se prvi put borili. Kad ga pogodim, past će, ili neće imati samopouzdanja da se kreće prema naprijed kao što je to radio u amaterima.

Dotaknuo se Filip i Joyceovih poraza od Zhileija Zhanga i Dereka Chisore, koji su gotovo uništili njegovu karijeru.

- Ima gotovo 40 godina, nokautirali su ga nekoliko puta i njegova je otpornost na udarce slabija nego ranije. Ali, također, ako ga i ne nokautiram, u dobroj sam formi, smatram da sam brži i pametniji od njega te ga mogu pobijediti i na bodove.

U završnom dijelu razgovora Filip je nakratko povisio ton. Novinar je rekao da se boksački fanovi, osim za Joycea, i za Filipa pitaju koliko mu je još vremena u ringu preostalo, ističući pritom kako je posljednjih nekoliko rundi protiv Duboisa bilo "brutalno" za hrvatskog teškaša.

- Čovječe, bilo je brutalno zbog posjekotina! - prekinuo je novinara pomalo iznervirani Hrgović pa dodao: "Nije me nokautirao ni rušio, bilo je brutalno zbog dubokih posjekotina koje sam imao na oba oka od druge runde. Nije me nadboksao, nije me slao u knockdown i zato mi nemoj govoriti da je bilo brutalno!".