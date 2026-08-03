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Usik otpisao Hrgovića: Nije veliki test, Itauma je budućnost

Piše Domagoj Vugrinović,
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Usik otpisao Hrgovića: Nije veliki test, Itauma je budućnost
Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO
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Hrvatski teškaš godinama se nalazi pri vrhu svjetskih ljestvica i iza sebe ima iskustvo velikih borbi. Dosad su mu najveći izazovi bili Zhilei Zhang i Daniel Dubois

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Filip Hrgović (34 godine, 20-1) 29. kolovoza čeka jedan od najvećih izazova karijere. Hrvatski teškaš borit će se protiv Mosesa Itaume (21, 14-0), jednog od najvećih talenata svjetskog boksa, a pobjednik bi se trebao približiti borbi za IBF-ov naslov. Britanac je posljednjih godina izgradio reputaciju buduće zvijezde teške kategorije, a pohvale mu je sada uputio i Oleksandr Usik. Slavni Ukrajinac smatra da Hrgović neće biti nepremostiva prepreka mladom Britancu.

- Hrgović nije veliki test, ali je test. Mislim da je Moses poseban borac, on je budućnost - rekao je Usik za DAZN te dodao da Itauma po njegovu mišljenju može pobijediti i Agita Kabayela koji je u lipnju postao i prvak po WBC-u nakon što je Uski napustio pojas.

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Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

Itaumu promotori i boksačka javnost već dugo vide kao jednog od potencijalnih budućih prvaka teške kategorije. Posebno se ističu njegove fizičke predispozicije i način na koji se nosi s pritiskom, a posljednju veliku potvrdu kvalitete dao je pobjedom prekidom protiv Jermainea Franklina u petoj rundi. Ipak, Hrgović bi mu trebao biti najteži protivnik u dosadašnjoj karijeri. Hrvatski teškaš godinama se nalazi pri vrhu svjetskih ljestvica, iza sebe ima iskustvo velikih borbi, a poznat je i po čvrstoći te sposobnosti da izdrži teške razmjene.

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Upravo bi iskustvo moglo biti jedno od najvećih Hrgovićevih oružja. Itauma će prvi put protiv sebe imati etabliranog teškaša iz svjetskog vrha, a borba bi trebala pokazati je li već sada spreman za najveće izazove u kategoriji. Situacija u teškoj kategoriji dodatno je zanimljiva nakon što se Usik odrekao pojaseva, čime je otvorena borba za upražnjene svjetske titule. IBF-ov pojas još traži novog vlasnika, a među glavnim kandidatima nalazi se Frank Sanchez. Prema trenutačnom planu, pobjednik borbe Hrgović - Itauma trebao bi potom ići na Sancheza u meču koji bi odlučivao o IBF-ovu prvaku.

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