Utakmica HNL-a se igra u subotu, a još nitko ne zna gdje?!

Nogometaši Vukovara u nastavku sezone odigrali su prve dvije prvenstvene utakmice u Zagrebu, na Maksimiru protiv Lokomotive i Dinama, a ove bi subote napokon trebali zaigrati kao domaćini. U goste im dolazi Istra, no još uvijek nije definitivno odlučeno gdje će se susret igrati.

Kao moguće opcije već se dulje vrijeme spominju stadion Cibalije u Vinkovcima, na kojem je Vukovar bio domaćin u prvom dijelu sezone HNL-a, te osječki Gradski vrt, na koji se klub iz Borova naselja želi preseliti. Nakon poraza od Dinama 3-1, novinari su trenera Silvija Čabraju pitali gdje će njegova momčad igrati domaće utakmice, no priznao je da ni sam još nema tu informaciju.

Iako je utakmica s Istrom na rasporedu već ove subote, neizvjesnost i dalje traje. Na službenim stranicama HNS-a i HNL-a stoji da će se dvoboj 7. veljače u 15 sati igrati u Vinkovcima, no sve su glasnije informacije da bi Puljani ipak mogli gostovati u Osijeku, što je želja kluba i Grada heroja već dulje vrijeme.

Osijek: Susret Zrinskog Osječko i Šibenika u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Čini se da su igranjem u Vinkovcima nezadovoljni svi uključeni. Nezadovoljstvo izražava i drugoligaš Cibalija, kojoj se plaća najam stadiona, ali i sam Vukovar, koji taj stadion nikada nije doživio kao pravi dom. Vrlo brzo nakon početka sezone pojavile su se najave o preseljenju na Gradski vrt, no planove su tada kočila pravila HNS-a prema kojima se utakmice mogu igrati samo na stadionu unutar županije iz koje dolazi klub. Budući da se Gradski vrt nalazi u Osječko-baranjskoj, a Vukovar u Vukovarsko-srijemskoj županiji, preseljenje u tom trenutku nije bilo moguće.

U konačnici je i HNS popustio te omogućio klubovima igranje "domaćih" utakmica u drugim županijama, što je iskoristila i Kustošija, koja svoje domaće susrete igra na stadionu u Zaprešiću.

Iz osječkih Športskih objekata, koji upravljaju Gradskim vrtom, poručili su kako će se u srijedu navečer odigrati kratka test-utakmica radi provjere stanja travnjaka. Nakon toga će u četvrtak ujutro donijeti konačnu odluku. Istaknuli su da se radi o propisanoj proceduri te izrazili nadu da će travnjak dobiti pozitivnu ocjenu i da će Vukovar do kraja sezone domaće prvenstvene utakmice igrati u Osijeku, piše Glas Slavonije.

Takav rasplet priželjkuju i u vukovarskom klubu, ponajprije zato što je teren u Gradskom vrtu u znatno boljem stanju od onoga u Vinkovcima. Otkako se Osijek preselio na Opus Arenu, Gradski vrt koristi ŽNK Osijek, a travnjak se redovito održava i nalazi se u dobrom stanju. Sve će biti poznato u četvrtak, kada će pasti odluka o tome gdje će Vukovarci igrati domaće utakmice ovog proljeća.