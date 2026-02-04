Obavijesti

Sport

Komentari 1
APSURD

Utakmica HNL-a se igra u subotu, a još nitko ne zna gdje?!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
Utakmica HNL-a se igra u subotu, a još nitko ne zna gdje?!
Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Zbog propisa HNS-a Vukovar nije mogao od početka sezone igrati na Gradskom vrtu, no pravila su se promijenila i sada postoji mogućnost po prvi put zaigraju u Osijeku na "domaćem" terenu

Admiral

Nogometaši Vukovara u nastavku sezone odigrali su prve dvije prvenstvene utakmice u Zagrebu, na Maksimiru protiv Lokomotive i Dinama, a ove bi subote napokon trebali zaigrati kao domaćini. U goste im dolazi Istra, no još uvijek nije definitivno odlučeno gdje će se susret igrati.

34
Foto: Grad Zagreb

Kao moguće opcije već se dulje vrijeme spominju stadion Cibalije u Vinkovcima, na kojem je Vukovar bio domaćin u prvom dijelu sezone HNL-a, te osječki Gradski vrt, na koji se klub iz Borova naselja želi preseliti. Nakon poraza od Dinama 3-1, novinari su trenera Silvija Čabraju pitali gdje će njegova momčad igrati domaće utakmice, no priznao je da ni sam još nema tu informaciju.

ŽRTVENO JANJE Dinamo je talentiranog stopera posudio pa raskinuo posudbu
Dinamo je talentiranog stopera posudio pa raskinuo posudbu

Iako je utakmica s Istrom na rasporedu već ove subote, neizvjesnost i dalje traje. Na službenim stranicama HNS-a i HNL-a stoji da će se dvoboj 7. veljače u 15 sati igrati u Vinkovcima, no sve su glasnije informacije da bi Puljani ipak mogli gostovati u Osijeku, što je želja kluba i Grada heroja već dulje vrijeme.

Osijek: Susret Zrinskog Osječko i Šibenika u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Osijek: Susret Zrinskog Osječko i Šibenika u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Čini se da su igranjem u Vinkovcima nezadovoljni svi uključeni. Nezadovoljstvo izražava i drugoligaš Cibalija, kojoj se plaća najam stadiona, ali i sam Vukovar, koji taj stadion nikada nije doživio kao pravi dom. Vrlo brzo nakon početka sezone pojavile su se najave o preseljenju na Gradski vrt, no planove su tada kočila pravila HNS-a prema kojima se utakmice mogu igrati samo na stadionu unutar županije iz koje dolazi klub. Budući da se Gradski vrt nalazi u Osječko-baranjskoj, a Vukovar u Vukovarsko-srijemskoj županiji, preseljenje u tom trenutku nije bilo moguće.

U konačnici je i HNS popustio te omogućio klubovima igranje "domaćih" utakmica u drugim županijama, što je iskoristila i Kustošija, koja svoje domaće susrete igra na stadionu u Zaprešiću.

ADRIANO PRED VRATIMA Procurila Dinamova ponuda za Jagušića. Plaćao bi u ratama, ali jedan detalj veliki mu je adut
Procurila Dinamova ponuda za Jagušića. Plaćao bi u ratama, ali jedan detalj veliki mu je adut

Iz osječkih Športskih objekata, koji upravljaju Gradskim vrtom, poručili su kako će se u srijedu navečer odigrati kratka test-utakmica radi provjere stanja travnjaka. Nakon toga će u četvrtak ujutro donijeti konačnu odluku. Istaknuli su da se radi o propisanoj proceduri te izrazili nadu da će travnjak dobiti pozitivnu ocjenu i da će Vukovar do kraja sezone domaće prvenstvene utakmice igrati u Osijeku, piše Glas Slavonije.

Takav rasplet priželjkuju i u vukovarskom klubu, ponajprije zato što je teren u Gradskom vrtu u znatno boljem stanju od onoga u Vinkovcima. Otkako se Osijek preselio na Opus Arenu, Gradski vrt koristi ŽNK Osijek, a travnjak se redovito održava i nalazi se u dobrom stanju. Sve će biti poznato u četvrtak, kada će pasti odluka o tome gdje će Vukovarci igrati domaće utakmice ovog proljeća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Hajduk i Istra opet pregovaraju oko Marešića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk i Istra opet pregovaraju oko Marešića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?
DOSTA JOJ ČEKANJA

FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?

Cole Palmer i Connie Grace prekinuli su vezu samo nekoliko dana nakon što je veznjak osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo. Dodatnu pažnju izazvao Jack Grealish zaprativši Connie na Instagramu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026