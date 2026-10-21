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STRAH OD NEREDA

UTAKMICA VISOKOG RIZIKA Švicarska policija priprema se za dolazak Torcide u Thun...

Piše 24sata,
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UTAKMICA VISOKOG RIZIKA Švicarska policija priprema se za dolazak Torcide u Thun...
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Kantonalna policija Berna potvrdila je za 20 Minuten da je utakmica klasificirana kao utakmica visokog rizika te da će policija imati vidljivu prisutnost u centru grada i oko stadiona....

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Hajduk u četvrtak od 21 sata gostuje kod švicarskog Thuna u 2. kolu Konferencijske lige. U prvom kolu momčad iz Splita odigrala je sjajno i slavila protiv nizozemskog velikana Ajaxa, ali, nažalost, taj veliki trijumf ostao je barem dijelom u sjeni navijačkih nereda...

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Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Prvo su pojedini članovi Torcide u korteu prije utakmice skandirali antisemitske i nacističke povike, da bi onda bakljadom praćenom topovskim udarima i dimnim bombama prekinuli utakmicu na čak 12 minuta...

Zbog tog sramotnog divljanja Hajduk je žestoko kažnjen, moraju 'bili' platiti gotovo 100.000 eura, i još gore, za dvoboj protiv Sint-Truidensea zatvoren je Poljud!

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Čekali su u Splitu grupnu fazu Europe dugih 16 godina, a sad kad je došla, barem jednu utakmicu igrat će pred praznim stadionom. Jer UEFA je najavila nove kazne ako se divljanje ponovi... Više o tome OVDJE.

Sasvim očekivano, utakmicu Thuna i Hajduka švicarska policija proglasila je utakmicom visokog rizika!

Kantonalna policija Berna potvrdila je za 20 Minuten da je utakmica klasificirana kao utakmica visokog rizika te da će policija imati vidljivu prisutnost u centru grada i oko stadiona.

- Kontinuirano analiziramo situaciju i u skladu s tim prilagođavamo svoje mjere. Naravno, u ovu procjenu uzimaju se u obzir i aktualni događaji“, poručuju iz policije.

KAZNA UEFE FOTO Ovo je bakljada zbog koje je Hajduku zatvoren stadion!
FOTO Ovo je bakljada zbog koje je Hajduku zatvoren stadion!

 Iz 'taktičkih razloga' neće davati daljnje detalje o planiranom raspoređivanju.

Zadatak policije je, poručuju, osigurati sigurnost i red te "spriječiti sukobe između suparničkih navijačkih skupina"

Poručuju kako su u redovnom kontaktu s gradom Thunom i FC Thunom. 

STIGLA KAZNA DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €
DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €

"Ako pojedinci ili navijačke skupine počine kaznena djela ili naruše javnu sigurnost i red, intervenirat ćemo ovisno o situaciji.", kažu iz policije...

Iz Thuna su ranije objavili kako su obilježja Hajduka zabranjena na dijelu za domaće navijače. Više o tome OVDJE.

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