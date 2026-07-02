Utakmici Hrvatske i Portugala prijeti grmljavina? Evo kakva je vremenska prognoza za Toronto

Pred Hrvatskom je odlučujuća utakmica šesnaestine finala u kojoj će odmjeriti snage sa dobro znanim protivnikom Portugalom. Utakmica u Torontu počinje u 19 sati, odnosno, u 1 sat u noći s četvrtka na petak po hrvatskom vremenu. Uoči utakmice vremenska prognoza nije izgledala obećavajuće te je najavljivano grmljavinsko nevrijeme.

Naime, prema zakonima u SAD-u na snazi je protokol prema kojem se utakmica mora prekinuti ako se unutar radijusa od osam milja (gotovo 13 kilometara) od stadiona zabilježi munja. Nakon detekcije udara pokreće se 30-minutno odbrojavanje koje se ponovno pokreće sa svakom novom zabilježenom munjom. To se već dogodilo na susretu Francuske i Iraka kada je utakmica prekinuta.

Iako 'vatreni' igraju u Torontu, za taj kanadski grad vrijede gotovo ista pravila u slučaju grmljavine. Ipak, prema svemu sudeći, vremenska prognoza izgleda donekle obećavajuće.

- U Torontu se danas očekuje djelomično sunčano, vruće i sparno vrijeme. U vrijeme početka utakmice temperatura će iznositi 30°C, uz 40 posto vjerojatnosti za pljuskove s grmljavinom - javlja meteorolog Aaron Mentkowski na WKBW-TV Buffalo.

Trenutačno je u Torontu 28 stupnjeva, osjet ugode je visokih 38. Vlaga u zraku iznosi 83 posto, a mogućnost za kišu je 55 posto. Šanse da bude nevrjeme u širem području grada su 33 posto.