Utučeni Parižani: Osjećamo se kao gov*a, bit će teško zaspati

Moramo se iz ovoga izdići još jači, ne smijemo dopusiti da je sve ovo bilo uzalud. Bayern je bio konkretniji večeras. Kada ti ne zabiješ onda će to momčad poput Bayerna iskoristiti, rekao je Ander Herrera...

<p>Dali smo sve od sebe, ostavili srce i sve na terenu, ali takvo nešto možete i očekivati u finalu, rezultat je jedino na što ne možete utjecati, rekao je trener <strong>PSG-a Thomas Tuchel </strong>nakon poraza od <strong>Bayerna</strong> (1-0) u finalu <strong>Lige prvaka</strong>.</p><p>Bila je to prava poslastica za sve ljubitelje nogometa u kojoj su obje momčadi imale velik broj prilika, ali Parižanima je na kraju presudilo njihovo dijete. Kingsley Coman je zabio u 59. minute i donio titulu Bavarcima, a svoj bivši klub zavio u tugu. </p><p>- I prije same utakmice sam mislio da bi finale mogao odlučiti jedan pogodak.Jedan pogodak odlučio je pobjednika između dvije jake momčadi. Ponosan sam sve što smo napravili i na predstave u posljednjim utakmicama. Razočaran jesam, ali nisam previše. Jedino što je nedostajalo je naš prvi pogodak, imali smo svoje prilike i siguran sam da smo poveli, da bi osvojili naslov - kazao je Tuchel.</p><p>Neymar se valjao, svađao sa svima, a Mbappé je promašivao. Falilo im je koncentracije u nekim trenucima, ali to vam jednostavno ne smije faliti na najvećoj svjetskoj pozornici. U finalu Lige prvaka. Jedini koji je od utučenih Parižana dao izjavu nakon utakmice je Španjolac Ander Herrera.</p><p>- Osjećamo se kao govn**, ali, stvorili smo nešto važno za klub i navijače. Sutra ćemo razmišljati o svemu što se dogodilo, ali večeras je teško pronaći prave riječi i bit će teško zaspati. Moramo se iz ovoga izdići još jači, ne smijemo dopustiti da je sve ovo bilo uzalud. Bayern je bio konkretniji večeras. Kada ti ne zabiješ onda će to momčad poput Bayerna iskoristiti - kazao je on. </p><p>Dok se Neymar gušio u suzama, a njegovi navijači tupim pogledom promatrali travnjak, Bavarci su još jednom slavili. Okitili su se naslovom prvaka Europe prvi put nakon sedam godina i to kako. Pazite ovo. Do naslova su došli bez poraza, s 11 pobjeda zaredom! Padali su Olympiacos, Crvena zvezda, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Lyon i sada PSG. Nitko baš nije mogao zaustaviti nevjerojatni Flickov stroj. Ovo im je šesta titula ukupno, a u njoj je, nakon Marija Mandžukića 2013. godine, opet sudjelovao Hrvat. Ovaj put Ivan Perišić. </p><p>- Osvajanje naslova prvaka je nešto najljepše što nam se moglo dogoditi. Radili smo strašno naporno, teško, uporno i na kraju zasluženo postali najbolja momčad Europe. Bilo je to veliko finale. Parižani su jednako jako željeli tu pobjedu kao i mi. Nitko se toga nije želio odreći, ali na kraju smo mi izašli kao pobjednici - kazao je nakon utakmice oduševljeni Serge Gnabry.</p>