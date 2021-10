Milan i San Siro i nisu bili najbolji izbor Talijana za polufinale Lige nacija protiv Španjolske. Ne samo što su Španjolci u srijedu navečer prekinuli, vjerojatno i neponovljiv, niz Italije od 37 utakmica bez poraza, već je to postala najteža noć u životu Gianluigija Donnarumme.

Navijači Milana golmanu PSG-a nisu, ne žele i valjda nikad neće oprostiti odlazak na Park prinčeva. Još prije utakmice po gradu su postavili brutalno uvredljive poruke prema svom bivšem idolu, koji je za njih danas - izdajica.

Tijekom sinoćnje utakmice svaki Donnarummin kontakt s loptom tribine, odnosno taj dio s Milanovim pristalicama, bučno su zviždale jednom od najzaslužnijih ljudi što je koji mjesec ranije Italija postala prvak Europe. Ali, preko nekih stvari očito ne mogu...

- Sigurno mu se to nije svidjelo, kao što se nije svidjelo ni nama - kazao je na tu temu nakon utakmice izbornik Azzurra Roberto Mancini.

- Očito je to bila razočaravajuća stvar. Pa igrala je Italija, a ne klubovi. Mogli su to preskočiti za ovu jednu utakmicu. Možda da su to sačuvali za PSG - Milan. Pa Italija bi valjda trebala biti iznad svega.

Osvrnuo se potom Mancini na samu utakmicu.

- Španjolska igra vrlo dobar nogomet, teško joj je uzeti loptu i s 11 igrača pa možete samo zamisliti kako je kada vam nedostaje jedan igrač.

Kapetan Giorgio Chiellini:

- Žao nam je što smo izgubili, ali smo i dalje ponosni na našu seriju bez poraza. Nekad treba prihvatiti da vas je protivnik nadigrao u određenim segmentima. Uspjeli smo ih svladati na Europskom prvenstvu, ali sada nismo. Mislim da će nam ovaj poraz zapravo pomoći u pripremama za Svjetsko prvenstvo. Mi smo mlad tim, a ovo je dobra lekcija.