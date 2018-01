'Uz navijače lupi te adrenalin, dobiješ neku nadnaravnu moć'

Odigrali smo odlično, publici svaka čast, držali smo se svega što smo se dogovarali. A s ovakvim Stivijem je uvijek lakše, rekao je Luka Stepančić za Hrvatski radio nakon veličanstvene pobjede protiv Norveške te nastavio:

- Idemo, dalje, znamo da trebamo šest bodova. Imamo sad dovoljno vremena za odmor. Spremit ćemo se i ponovit ovakvu utakmicu protiv Francuza.

Manuel Štrlek proglašen je igračem utakmice.

- Odigrali smo fantastičnu utakmicu, Stivi je bio nevjerojatan, kao i u onoj utakmici u Herningu (kvalifikacije za OI, op.a.). Kad takvog golmana imaš, lako je i kontre vući. Igramo za polufinale s Francuzima. Treba nam tri razlike protiv njih da ne ovisimo ni o kome. Mislim da su favoriti, no mi igramo pred svojom publikom.

Luka Cindrić ponovno je sjajno dirigirao hrvatskim napadom.

- Boli sve, ali to se ne osjeti, za Hrvatsku, za ovaj dres... Ponosan sam što smo pokazali karakter, srce... Ova Hrvatska je spremna za velike stvari. Nakon Bjelorusije svi su pričali da nismo pravi. No najvažnije je i tada bilo da smo osvojili bodove. S ovakvom igrom možemo svakog pobijediti. Da, to je bilo to, ali možemo mi i bolje. Vratili smo vjeru u sebe - priča Cindrić te nastavlja:

- Stivi? Sjajan. Baš nam je to trebalo. I mi igrači smo odigrali dobro u obrani, no to moramo ponoviti i protiv Francuza. Zaustavili smo im tranziciju, to je bio ključ. A mi smo zabili puno golova iz kontri, zapravo, dobili smo ih njihovim oružjem.

Od kad je ušao u momčad, Marino Marić nije promašio niti jedan udarac, zabio je četiri od četiri.

- Lijepo to zvuči. Željan sam igre, ali ima nas 16, svi smo vrhunski i tako je to. Bilo je predivno igrati, sva taktika pada u vodu kad te dočeka ovakva publika. Lupi te adrenalin, dobiješ neku nadnaravnu energiju. Uz ovakvog Stivija je sve lako. To je to, to nam je trebalo, to je taj vjetar u leđa. Poslije Bjelorusije svi smo bili u banani, sad smo euforični, ali spustit ćemo se i smiriti.

Na red je došao i čudesni Ivan Stevanović, koji je sa 14 obrana zaustavio Norvežane.

- Nama je ovo bila presudna utakmica. Bilo je fantastično. Hvala ljudima što su došli u ovakvom broju, bio je spektakl. Jako se dobro poznajemo s njima, igrali smo nekoliko puta u zadnje vrijeme. Oni igraju lijep rukomet. Mi smo igrali jako dobro. Bilo je teško, možda sam malo i kosu izgubio, ali sve ćemo nadoknaditi - rekao je Stivi za RTL.

Do sada se su svi prstom upirali u hrvatske golmane, danas je Stivi pokazao da i Hrvatska ima golmančinu.

- Puno mi ovo znači. Malo ti treba da se otvori, neki put te i lopta treba pogoditi. Je li se sad otvorilo? Vidjet ćemo u srijedu. Trebamo igrati utakmicu kao i danas, možda na manji broj golova. Vidjeli ste danas kako je Gerard branio... Imamo ta četiri dana da se odmorimo i pripremimo za njim.

- Kritike? a dobro se nosim s tim, što ću drugo, moram braniti. Ali nije lako, dio si ekipe, a opet si sam, sam na golu. Igramo na specifičnoj poziciji. Takav je naš posao, ili si pukovnik ili pokojnik. Ali te kritike su nas malo i dignule. To je tako, kad ekipi ne ide onda javnost nejčešće kritizira golmane.

Štrlek mu je dao nagradu za najboljeg igrača, istu stvar napravio je Alilović u prvoj utakmici kad je svoju nagradu proslijedio Stepančiću.

- Ma to nas krasi kao reprezentaciju već dugo, to pokazuje da smo odlična klapa.

Mirko Alilović vratio se u momčad i često davao savjete Stiviju za vrijeme utakmicu.

- Međusobno si uvijek pomažemo, podržavamo se... Mirko zna dosta njihovih igrača, kamo će i kako pucati.

Igor Karačić fantastično je mijenjao Cindrića, igrao i u paru s njim, na kraju smirio igru...

- Fenomenalno smo odigrali, Lino je danas izabrao pravu postavu. Stvarno je bilo lijepo gledati. Drago mi je i zbog izbornika da smo ovo odradili kako treba - rekao je Karačić.

Igor Vori nije zabio, no dao je velik doprinos u obrani.

- Ponosan sam na igrače jer smo se izvukli iz teške situacije, poraz od Švedske, teška tekma s Bjelorusima... Zatvorili smo im kontru, a oni od toga žive, u tranziciji zabijaju 10-15 golova po tekmi. Sve smo frustracije na ovoj utakmici izbrisali. Nema sad euforije, sad nas čeka jako, jako teška utakmica - priča kapetan te nastavlja:

- Gledali smo ih protiv Šveđana, a oni onako povuci-potegni, a na kraju dobiju šest razlike. Možda ćemo morati igrati i bolje nego protiv Norvežana da bi dobili Francuze.

Oduševila ga je publika u njegovu gradu.

- Ovo je atmosfera u kojoj želiš igrati. Ovo nije naš maksimum, možemo i bolje...

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.