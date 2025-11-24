Krčmar je plasman na SP izborio kroz jugoistočne kvalifikacije i u hrvatskom finalu, koje je donijelo pravu dramu, svladao Tomislava Rosandića 7-6
Krčmar doznao protivnika u prvom kolu Svjetskog prvenstva
Boris Krčmar, najbolji hrvatski pikadist, šesti će put zaigrati na PDC Svjetskom prvenstvu, najprestižnijem turniru koji se održava od 11. prosinca do 3. siječnja u londonskom Alexandra Palaceu. U prvom kolu čeka ga zahtjevan protivnik, Englez Luke Woodhouse, trenutačno 25. igrač svijeta, dok Krčmar na ljestvici drži 137. mjesto.
Woodhouse je prošle sezone dogurao do osmine finala i ondje ispao od Stephena Buntinga, što mu je i najbolji rezultat na svjetskim prvenstvima. Pobjednik njihova dvoboja ulazi u drugo kolo, gdje će igrati protiv boljega iz susreta između Martina Lukemana i Maxa Hoppa. Točan termin Krčmarova nastupa bit će poznat nakon dovršetka ždrijeba.
Krčmar je plasman na SP izborio kroz jugoistočne kvalifikacije i u hrvatskom finalu, koje je donijelo pravu dramu, svladao Tomislava Rosandića 7-6. Time je opravdao status jednog od najvećih favorita kvalifikacija i osigurao mjesto na turniru koji će ove godine okupiti rekordnih 128 igrača.
Najbolji rezultat na svjetskim prvenstvima Krčmar je ostvario 2024., kada je u trećem kolu izgubio od dvostrukog svjetskog prvaka Garyja Andersona. Prošle je godine propustio nastup nakon slabijih kvalifikacija i tako prekinuo niz od četiri uzastopna plasmana.
S već osiguranim nastupom u Ally Pallyju, Krčmar je zaradio najmanje 15 tisuća funti (oko 17 tisuća eura). Ovogodišnji pobjednik natjecanja osvojit će rekordnih milijun funti (1.14 milijuna eura), dvostruko više nego lani.
