Uzavrele strasti Ramosa i Lea Messija: To je trebao biti crveni

Barcelona je u 242. el clasicu pobijedila Real Madrid 1-0 golom Ivana Rakitića. Katalonci su velikom pobjedom na Santiago Bernabeuu pobjegli Madriđanima na velikih 12 bodova i, čini se, zaključili utrku za naslov prvaka La Lige.

Sjajnu utakmicu, osim lijepih poteza i odličnih akcija, dodatno je začinio i okršaj Sergija Ramosa i Lionela Messija u prvom dijelu.

>> POGLEDAJTE VIDEO OKRŠAJA RAMOSA I MESSIJA

Obojica su išla na loptu, no Ramos ju je podigao pa u prolazu Argentinca zakačio laktom. Ovaj se bacio kao pokošen pa se otišao obračunati sa stoperom Reala. Bilo je to taman uoči poluvremena.

- Mislim da je Ramos to napravio jer je znao da se utakmica mora promijeniti. Do tada je sve bilo polagano i mekano, znao je da u drugom dijelu mora podići temperaturu. To je moje mišljenje - komentirao je nakon utakmice Jose Mourinho.

- Sudac je pogriješio što nije isključio Ramosa - komentirao je bivši španjolski sudac Andujar Oliver.

Ramos se Messiju ispričao, no malo je to značilo Argentincu koji je na odmor otišao uzburkanih strasti. U nastavku je imao nekoliko sjajnih poteza od kojih je jedan odličan udarac pred sam kraj susreta, koji je otišao tik uz lijevu stativu Realova gola.

Inače, Sergio Ramos je ovom utakmicom postao igrač s najviše odigranih el clasica u povijesti. S 42 el clasica izjednačio se s Manolom Sanchisom, Pacom Gentom i Xavijem Hernandezom.