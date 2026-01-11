Brojni sportski eventi očekuju nas danas, a najiščekivaniji su zasigurno u vidu hrvatske vaterpolske i rukometne reprezentacije. 'Barakude' počinju s Europskim prvenstvom, a rukometaši imaju posljednji pripremni test
Hrvatska - Slovenija na EP-u u vaterpolu, Barca protiv Reala, Inter - Napoli! Evo gdje gledati
Nedjelja je dan za sport, a to potvrđuju brojni sportski susreti koji nas očekuju kroz današnji dan. Hrvatska vaterpolska i rukometna reprezentacija idu u akciju, Modrićev Milan na gostovanje protiv Fiorentine, dvoboj sjevera i juga Italije između Intera i Napolija te El Clasico u finalu Superkupa.
Hrvatska vaterpolska reprezentacija od 18.00 sati u Beogradu igra prvu grupnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Slovenije. Susret ćete moći pratiti na HRT2. Hrvatska je još u skupini B s Gruzijom i Grčkom te slovi za jednog od favorita da osvoji EP. 'Barakude' su aktualni viceprvaci iz 2024. godine kad je u finalu bila bolja Španjolska (11-10).
Rukometna reprezntacija od 18.05 sati igra drugu pripremnu utakmicu s Njemačkom uoči Europskog prvenstva koje se održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Rukometaši Dagura Sigurdssona izgubili su od Njemačke u krcatoj Areni 32-29, a u Hannoveru će pokušati izbrisati gorak okus iz Zagreba. Utakmicu ćete moći gledati na kanalu RTL2.
Nogometna poslastica od 15.00 sati očekuje nas u Firenci. Luka Modrić i njegov Milan ići će na gostovanje Fiorentini koja ove sezone igra loše, ali u zadnje vrijeme se diže u formi i bit će zahtjevan protivnik drugoj momčadi Serie A. Derbi 20. kola odigrat će vodeći klub lige Inter i četvrti Napoli od 20.45 sati, a priliku za novu pobjedu s Interom imat će hrvatski reprezentativac Petar Sučić. Susrete možete gledati na Arena Sport 4 kanalu.
Šećer na kraju dana donosi nam najiščekivaniji klupski derbi nogometnog svijeta. Od 20.00 sati u sklopu finala španjolskog Superkupa igrat će Barcelona i Real Madrid. Najavu za El Clasico možete pročitati ovdje. Utakmicu ćete moći gledati na Arena Sport 1 kanalu.
