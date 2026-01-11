Obavijesti

Sport

Komentari 0
DAN ZA SPORT

Hrvatska - Slovenija na EP-u u vaterpolu, Barca protiv Reala, Inter - Napoli! Evo gdje gledati

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska - Slovenija na EP-u u vaterpolu, Barca protiv Reala, Inter - Napoli! Evo gdje gledati
Foto: Matija Habljak/Goran Stanzl/PIXSELL

Brojni sportski eventi očekuju nas danas, a najiščekivaniji su zasigurno u vidu hrvatske vaterpolske i rukometne reprezentacije. 'Barakude' počinju s Europskim prvenstvom, a rukometaši imaju posljednji pripremni test

Admiral

Nedjelja je dan za sport, a to potvrđuju brojni sportski susreti koji nas očekuju kroz današnji dan. Hrvatska vaterpolska i rukometna reprezentacija idu u akciju, Modrićev Milan na gostovanje protiv Fiorentine, dvoboj sjevera i juga Italije između Intera i Napolija te El Clasico u finalu Superkupa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Hrvatska vaterpolska reprezentacija od 18.00 sati u Beogradu igra prvu grupnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Slovenije. Susret ćete moći pratiti na HRT2. Hrvatska je još u skupini B s Gruzijom i Grčkom te slovi za jednog od favorita da osvoji EP. 'Barakude' su aktualni viceprvaci iz 2024. godine kad je u finalu bila bolja Španjolska (11-10).

Trening Hrvatske vaterpolo reprezentacije uoči odlaska na Europsko prvenstvo
Trening Hrvatske vaterpolo reprezentacije uoči odlaska na Europsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Rukometna reprezntacija od 18.05 sati igra drugu pripremnu utakmicu s Njemačkom uoči Europskog prvenstva koje se održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Rukometaši Dagura Sigurdssona izgubili su od Njemačke u krcatoj Areni 32-29, a u Hannoveru će pokušati izbrisati gorak okus iz Zagreba. Utakmicu ćete moći gledati na kanalu RTL2.

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka
Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nogometna poslastica od 15.00 sati očekuje nas u Firenci. Luka Modrić i njegov Milan ići će na gostovanje Fiorentini koja ove sezone igra loše, ali u zadnje vrijeme se diže u formi i bit će zahtjevan protivnik drugoj momčadi Serie A. Derbi 20. kola odigrat će vodeći klub lige Inter i četvrti Napoli od 20.45 sati, a priliku za novu pobjedu s Interom imat će hrvatski reprezentativac Petar Sučić. Susrete možete gledati na Arena Sport 4 kanalu.

CALCIO - Serie A - AC Milan vs Genoa CFC
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Šećer na kraju dana donosi nam najiščekivaniji klupski derbi nogometnog svijeta. Od 20.00 sati u sklopu finala španjolskog Superkupa igrat će Barcelona i Real Madrid. Najavu za El Clasico možete pročitati ovdje. Utakmicu ćete moći gledati na Arena Sport 1 kanalu.

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'
VATRENA ALISHA LEHMANN

FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'

Alisha Lehmann ima gotovo 17 milijuna pratitelja na Instagramu. Identificira se kao biseksualka, izjavila je da muškarci dolaze gledati ženski nogomet zbog fantazija i požalila se na nejednakost plaća
Belinho uskoro ide iz Dinama! Saznali smo zašto napušta klub
OBJAVIO I ROMANO

Belinho uskoro ide iz Dinama! Saznali smo zašto napušta klub

Mladi Dinamov talent Belinho će uskoro postati igrač Kustošije. Tu informaciju prenio je Fabrizio Romano, a uskoro bi sve trebalo biti i službeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026