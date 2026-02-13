Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČETVRTI POVRATAK

Uživanje u mirovini? Ne, hvala. Tyson Fury vraća se boksu! Evo kada i gdje će se opet boriti

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Uživanje u mirovini? Ne, hvala. Tyson Fury vraća se boksu! Evo kada i gdje će se opet boriti
2
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Zanimljivo, "Gipsy king" je već četiri puta odlazio u mirovinu i vraćao se. Prvi put 2014., ali vratio se boksu nakon samo nekoliko dana. Drugi put je umirovljenje stiglo 2015. nakon pobjede protiv Vladimira Klička

Admiral

Borba Tyson Furyja protiv Arslanbeka Makhmudova održat će se na stadionu engleskog prvoligaša Tottenhama 11. travnja, objavio je Britanac u objavi na društvenim mrežama.

Fury (37) je prošli mjesec najavio povratak nakon posljednjeg razdoblja umirovljenja. Bit će to njegova prva borba od poraza od Oleksandra Usika u prosincu 2024.

- Stvarno je zagrizao, naporno trenira u Tajlandu, u dobroj je formi - rekao je Furyjev promotor Frank Warren za Sky Sports i dodao:

- Pazi na sebe i u formi je. Bit će spreman za borbu. 

FILE PHOTO: Oleksandr Usyk v Tyson Fury - Heavyweight World Title
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Zanimljivo, "Gipsy king" je već četiri puta odlazio u mirovinu i vraćao se. Prvi put 2014., ali vratio se boksu nakon samo nekoliko dana. Drugi put je umirovljenje stiglo 2015. nakon pobjede protiv Vladimira Klička, ali se vratio u ring nakon dvije i pol godine. Godine 2022. pobijedio je Dilliana Whytea i umirovio se, ali se brzo vratio iste godine. 

Posljednje umirovljenje objavio je nakon poraza od Usika u prosincu, ali sada se opet vraća. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...
ČEŠKA IZ 4. POTA

Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...

Cjelokupna grupna faza (6 kola), odigrat će se u samo dva okupljanja. Prvi, iznimno zgusnuti termin na rasporedu je od 24. rujna do 6. listopada, kada će svaka reprezentacija odigrati čak četiri utakmice
FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora
PREKRASNA IRIS

FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora

Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, a ništa manje nije zamijećena ni njegova supruga Iris koja mu često šalje poruke podrške na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026