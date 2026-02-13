Uživanje u mirovini? Ne, hvala. Tyson Fury vraća se boksu! Evo kada i gdje će se opet boriti

Borba Tyson Furyja protiv Arslanbeka Makhmudova održat će se na stadionu engleskog prvoligaša Tottenhama 11. travnja, objavio je Britanac u objavi na društvenim mrežama.

Fury (37) je prošli mjesec najavio povratak nakon posljednjeg razdoblja umirovljenja. Bit će to njegova prva borba od poraza od Oleksandra Usika u prosincu 2024.

- Stvarno je zagrizao, naporno trenira u Tajlandu, u dobroj je formi - rekao je Furyjev promotor Frank Warren za Sky Sports i dodao:

- Pazi na sebe i u formi je. Bit će spreman za borbu.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Zanimljivo, "Gipsy king" je već četiri puta odlazio u mirovinu i vraćao se. Prvi put 2014., ali vratio se boksu nakon samo nekoliko dana. Drugi put je umirovljenje stiglo 2015. nakon pobjede protiv Vladimira Klička, ali se vratio u ring nakon dvije i pol godine. Godine 2022. pobijedio je Dilliana Whytea i umirovio se, ali se brzo vratio iste godine.

Posljednje umirovljenje objavio je nakon poraza od Usika u prosincu, ali sada se opet vraća.