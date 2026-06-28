Obavijesti

Sport

Komentari 0
EMISIJA O MUNDIJALU

UŽIVO Branko Karačić u studiju 24sata nakon pobjede Vatrenih: 'Dalić je pogodio s formacijom!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Branko Karačić u studiju 24sata nakon pobjede Vatrenih: 'Dalić je pogodio s formacijom!'
Foto: 24sata

O sinoćnjoj pobjedi, okršaju s Portugalcima i još mnogočemu razgovaramo u studiju 24sata s proslavljenim bivšim veznjakom Hajduka i danas trenerom, Brankom Karačićem

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je svoj cilj i u subotu osigurala plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. "Vatreni" će u šesnaestini finala odmjeriti snagu s Portugalcima, a utakmica je u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. 

O sinoćnjoj pobjedi, okršaju s Portugalcima i još mnogočemu razgovaramo u studiju 24sata s proslavljenim bivšim veznjakom Hajduka i danas trenerom, Brankom Karačićem (65), koji je posljednji angažman imao u Posušju.

Je li postava 4-2-3-1 bila dobitna?

- Apsolutno, najbolje i najkvalitetnije pružamo u tom sustavu i tako moramo nastaviti dalje. Naravno, bili smo malo uplašeni i skeptični, bilo je puno novih igrača na pojedinim pozicijama, ali još jednom naglašavam da su Dalić i stručni stožer dobro analizirali igru Gane, dobro pripremili utakmicu i ostvarili dojmljivu pobjedu. U većem dijelu utakmice bili smo u kontroli, bila je to rutinska pobjeda. Utakmica protiv Engleske pokazala je da formacija s trojicom u zadnjoj liniji nije najbolja za nas. Posebno protiv Gane, tu je Dalić apsolutno pogodio. Ipak, meni je iznenađenje bio lijevi bok, mislio sam da će početi Gvardiol. Perišić ima karakter da preuzme odgovornost i kad nije na prirodnoj poziciji, demonstrirao je karakter i kvalitetu. Da, iznenađenje je i što je Kovačić bio uz Modrića jedan od defanzivnih veznjaka. A još je veće iznenađenje bio Vlašić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Bio je krezubi klinac, sad piše povijest SP-a! Opet će biti nasuprot Modrića i Hrvatske...
STROJ ZA GOLOVE

FOTO Bio je krezubi klinac, sad piše povijest SP-a! Opet će biti nasuprot Modrića i Hrvatske...

Cristiano Ronaldo (41) igra svoje šesto Svjetsko prvenstvo i u lovu je na trofej koji sanja čitavu karijeru. U šesnaestini finala čeka ga Luka Modrić i Hrvatska u još jednom velikom okršaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026