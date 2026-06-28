UŽIVO Branko Karačić u studiju 24sata nakon pobjede Vatrenih: 'Dalić je pogodio s formacijom!'

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je svoj cilj i u subotu osigurala plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. "Vatreni" će u šesnaestini finala odmjeriti snagu s Portugalcima, a utakmica je u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.

O sinoćnjoj pobjedi, okršaju s Portugalcima i još mnogočemu razgovaramo u studiju 24sata s proslavljenim bivšim veznjakom Hajduka i danas trenerom, Brankom Karačićem (65), koji je posljednji angažman imao u Posušju.

Je li postava 4-2-3-1 bila dobitna?

- Apsolutno, najbolje i najkvalitetnije pružamo u tom sustavu i tako moramo nastaviti dalje. Naravno, bili smo malo uplašeni i skeptični, bilo je puno novih igrača na pojedinim pozicijama, ali još jednom naglašavam da su Dalić i stručni stožer dobro analizirali igru Gane, dobro pripremili utakmicu i ostvarili dojmljivu pobjedu. U većem dijelu utakmice bili smo u kontroli, bila je to rutinska pobjeda. Utakmica protiv Engleske pokazala je da formacija s trojicom u zadnjoj liniji nije najbolja za nas. Posebno protiv Gane, tu je Dalić apsolutno pogodio. Ipak, meni je iznenađenje bio lijevi bok, mislio sam da će početi Gvardiol. Perišić ima karakter da preuzme odgovornost i kad nije na prirodnoj poziciji, demonstrirao je karakter i kvalitetu. Da, iznenađenje je i što je Kovačić bio uz Modrića jedan od defanzivnih veznjaka. A još je veće iznenađenje bio Vlašić.