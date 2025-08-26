UŽIVO Dinamo čeka protivnike u ždrijebu za Europsku ligu: Oršić i Pafos stoje na putu Zvezdi...

U utorak navečer saznat ćemo tri sudionika Lige prvaka, a ujedno i Europske lige. Naime, na rasporedu su tri utakmice doigravanja Lige prvaka, a posebno je zvučna utakmica između ciparskog Pafosa i srpske Crvene zvezde. Ciparski prvak slavio je 2-1 u Beogradu i čuva prednost na domaćem terenu, a u njegovim redovima je i hrvatski nogometaš, Mislav Oršić te bivši dinamovac Ivan Šunjić.

Na rasporedu u utorak su još dvije utakmice. Novopečeni mladi hrvatski reprezentativac Leon Grgić i njegov Sturm pokušati će izvesti čudo protiv Bodo/Glimta, koji ih je deklasirao 5-0 u prvom susretu.

Tu je i utakmica Kairata i Celtica, koja je počela u 18.45 sati.

Mislav Oršić u početnom je sastavu Pafosa nakon što u prvoj utakmici ušao u 84. minuti

