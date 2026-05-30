BRAZILSKA ZVIJEZDA POD UPITNIKOM

Ancelotti na pitanje novinara o stanju Neymara: Da je moj djed ima kotače, bio bi automobil...

Piše Issa Kralj,
Dobro radi, motiviran je. Bit će s nama cijelo ovo vrijeme. Mislimo da može biti spreman za prvu utakmicu, a možda i za drugu. U to ne sumnjam, nećemo nikoga mijenjati - rekao je Ancelotti

Brazilska nogometna reprezentacija priprema se za prijateljske susrete uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo, a brazilski izbornik Carlo Ancelotti na zanimljiv je način komentirao zdravstveno stanje jedne od najvećih zvijezda Neymara

Naime, Brazilac je dva tjedna prije početka Mundijala ozlijedio list te se njegov nastup na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici nalazi pod upitnikom. Novinar je Ancelottiju upitao bi li Neymar bio pozvan da se znala težina njegove ozljede, na što je izbornik odgovorio:

- Da moj djed ima kotače, bio bi automobil - rekao je pa dodao kako su znali da ima manjih zdravstvenih problema. 

- Prije slanja poziva primili smo izvještaj iz Santosa u kojem je stajalo da igrač ima manji problem. Pozvan je jer je stručni stožer smatrao da to zaslužuje. Vjerujemo da će se oporaviti i biti spreman što je prije moguće. 

- Dobro radi, motiviran je. Bit će s nama cijelo ovo vrijeme. Mislimo da može biti spreman za prvu utakmicu, a možda i za drugu. U to ne sumnjam, nećemo nikoga mijenjati. Ovih 26 igrača je odabrano - zaključio je Ancelotti. 

Podsjetimo, Brazil 31. svibnja igra prijateljsku utakmicu protiv Paname i 7. lipnja protiv Egipta. Na Svjetskom prvenstvu prvu utakmicu igraju 14. lipnja u ponoć protiv Maroka. 

