Dalić: Danci nagrada za Turke, a Kovačić je upitan za Rusiju...

Reprezentacija je iz Nižnjeg preselila u Soči. Tamo u subotu igramo protiv Rusije za polufinale Mundijala. Izbornik Zlatko Dalić dotaknuo se aktualnih tema vezanih za veliku pobjedu nad Dancima.

- Malo smo sinoć proslavili i proveselili se, već kreće naša priprema za ono što nas čeka u subotu. Nema vremena za misliti o Danskoj niti se više vraćati na to. Gotovo je, sav fokus ide prema četvrtfinalu - rekao je izbornik Zlatko Dalić pa nastavio:

Kako smo se podigli nakon što je Modrić fulao penal:

- Mi smo pet puta padali i dizali se. Prva minuta primilo gol pa se dignemo, pa onda Rebić promaši šansu oči penala. Mislim da to pokazuje mentalnu zrelost naših igrača. Od prvog im dana govorim da oni mogu, ja im govorim da vjerujem u njih i pokazali su kvalitetu i mirnoću. Bila je to ratnička utakmica, bez ljepote i neke tehničke kvalitete, ali su naši igrači zaslužili ovo što su doživjeli. Bio je uz nas i dragi Bog, za pristup smo nagrađeni, možda je ovo bila nagrada za onaj Portugal i Tursku.

- Imamo pet dana vremena da se priviknemo na vlagu i temperaturu koja ovdje vlada. Nama je možda jučer bio problem priviknuti se na temperatura, nije lako igrati po takvim uvjetima.

O utakmici protiv Rusije:

- Vidite da ovdje svatko forsira svoj stil što je najjače i najkvalitetnije za njegovu stranu. Rekao sam već da su ispale ove momčadi s istaknutim pojedincima, dalje idu timovi, ekipe i momčadi. Čeka nas ponovo teška borba i težak posao, vidjet ćemo.

Situacija Matea Kovačića:

- Pao je na rame i to je bilo dosta bolno, ali nije htio izaći i svaka mu čast na tome. Pokazao je jednu ozbiljnost i hrabrost. Nismo sigurni što je s njim, bila bi šteta da otpadne, nadam se da neće, ali rame mu je dosta bolno. Ostali su svi OK, umorni su, ali nemamo ozljeda.

Je li Subašić dobro nakon što je pao s Vide?

- On je u redu, to ga je suigrač slučajno ispustio. Bit će spreman, naravno.

U čemu je tajna Subinih obranjenih penala?

- Penali su uvijek lutrija, nikad ne možeš znati što će tu biti. Nekad golmana krene, nekad igrač loše puca, nema tu pravila. Ovisi o danu, o sreći i kako ga pogodi. Fantastično je što je Subašić obranio tri od pet penala, kao i Schmeichel, ali zbog toga on i jest tu.

Koliko su Vatreni vježbali penale?

- Dan prije smo pucali dvije serije i tu je Subašić obranio šest-sedam penala, možda ga je tu krenulo. Nisam imao namjeru da ih pucamo jer uvijek očekujemo da sve riješimo u 90 minuta. Ali, očito je to bio dobar trening za Subašića.

Rusi će, naravno, okupirati tribine.

- Svaka reprezentacija koja igra čini veselje i sreću svom narodu, pa tako i mi i Rusija. Cijela država je iza njih, bit će na stadionu 95 posto njihovih navijača, neće nam biti nimalo lagano, ali gledamo samo svoju stranu i svoje navijače. Želimo da u Hrvatskoj ta sreća traje duže. Pratimo preko interneta, dobijamo poruke, a u tome je i bit nogometa, da bude veselje.

Modrić je fulao prvi penal, a onda preuzeo veliku odgovornost u raspucavanju:

- On je naš kapetan, on vodi ovu momčad i on je preuzeo odgovornost. Pokazao je veliku hrabrost i da je veliki svjetski igrač. Nije lako u toj situaciji uzeti i drugi penal, ali on je to učinio. Upravo je to ta razlika između nekog prosječnog i vrhunskog igrača. Nije bilo lako za njega, prvi je penal puknuo loše, nije ni drugi bio dobro izveden, ali je imao sreće i lopta je ušla u gol. I da, opet će pucati on.

