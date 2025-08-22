UŽIVO Konferencija Garcije uoči derbija protiv Osijeka na Opusu

Hajduku u nedjelju slijedi prvi derbi u novoj sezoni. Momčad Gonzala Garcije gostuje na Opus Areni protiv Osijeka, koji je dosad prikazao dobru igru, iako ima samo dva boda. Hajduk je ostvario maksimalni učinak i nakon tri kola skupio devet bodova. Ispred njega nalazi se Dinamo samo zbog gol-razlike, jer “modri” još uvijek nisu primili pogodak u prvenstvu.

Trener Garcia najavit će utakmicu u Osijeku na konferenciji za medije koja počinje u 13 sati.

Uskoro opširnije...