PRVO GOSTOVANJE U HNL-U

UŽIVO Konferencija Garcije uoči derbija protiv Osijeka na Opusu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk u četvrtom kolu ide na prvo ovosezonsko gostovanje. Protivnik im je Osijek koji nije dobro otvorio sezonu i nakon tri utakmice ima samo dva boda

Hajduku u nedjelju slijedi prvi derbi u novoj sezoni. Momčad Gonzala Garcije gostuje na Opus Areni protiv Osijeka, koji je dosad prikazao dobru igru, iako ima samo dva boda. Hajduk je ostvario maksimalni učinak i nakon tri kola skupio devet bodova. Ispred njega nalazi se Dinamo samo zbog gol-razlike, jer “modri” još uvijek nisu primili pogodak u prvenstvu.

Trener Garcia najavit će utakmicu u Osijeku na konferenciji za medije koja počinje u 13 sati.

