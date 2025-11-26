Obavijesti

UŽIVO Liga prvaka: Mislav Oršić asistirao za gol Pafosa Monacu!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Pafos je u četiri kola osvojio pet bodova, koliko i Monaco, tako da Ciprani pobjedom mogu preskočiti na tablici francuskog prvoligaša, koji ima bolju gol razliku.

Dvojica hrvatskih reprezentativaca igraju utakmice Lige prvaka u ranijem terminu od 18.45 sati. Mislav Oršić i njegov Pafos, koji ove sezone po prvi put igra ovo elitno klupsko natjecanje, gost je Monacu. S druge strane, Dominik Kotarski i njegov Kopenhagen domaćini su Kairatu.

Pafos je u četiri kola osvojio pet bodova, koliko i Monaco, tako da Ciprani pobjedom mogu preskočiti na tablici francuskog prvoligaša, koji ima bolju gol razliku. Kopenhagen uz tri poraza ima remi protiv Bayera Leverkusena, dok je Kairat uzeo bod protiv Pafosa.

Pafos - Monaco 1-1

Monaco je poveo već u petoj minuti na Cipru, ubačaj Maghnesa Akliouchea s desne strane u mrežu je skrenuo Japanac Takumi Minamino. Uzvratili su domaćini već u 18., Oršić je ubacio iz kuta, a veteran David Luiz glavom je pospremio loptu u gornji lijevi kut! Šesta je to asistencija za Hrvata u 42. utakmici za ciparski klub, ima i šest golova.

Kopenhagen - Kairat 0-0

