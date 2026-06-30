Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIPREME U TIJEKU

Pongračić: Protiv Gane smo bili puno bolji nego protiv Paname

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Pongračić: Protiv Gane smo bili puno bolji nego protiv Paname
SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatska je još uvijek u Alexandriji, gdje je kamp reprezentacije, a tamo će se javnosti obratiti reprezentativci Marin Pongračić i Nikola Vlašić, koji je zabio pobjednički gol protiv Gane

Admiral

Grupna faza uspješno je odrađena, a pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je okršaj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Protivnik "vatrenih" bit će reprezentacija Portugala, s kojom će izabranici Zlatka Dalića odmjeriti snage u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dalić o Gvardiolu VIDEO
Dalić o Gvardiolu | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je još uvijek u Alexandriji, gdje je kamp reprezentacije, a tamo će se javnosti obratiti reprezentativci Marin Pongračić i Nikola Vlašić, koji je zabio pobjednički gol protiv Gane.

Portugalci se dosta muče...

Pongračić: Te utakmice iz grupne faze ne znače previše.To je momčad ogromne kvalitete, može bit opasna u svakoj situaciji. Moramo biti jako koncentrirani i nadam se da oni neće biti na svojoj razini, i da ćemo to iskoristiti...

Neves, Fernandes, Vitinha... To su fantastični veznjaci. Kako ćete ih zaustaviti?

- Vezni red im je najsnažniji, ali i nama. Imaju fantastične veznjake, ali vidjet ćemo. Portugal je vrhunska momčad, moramo biti maksimalno spremni.

Je li zamka fokusirati se na Ronalda?

- Top su na svim pozicijama, moramo ih gledati kao kolektiv, a ne individualno. Naš stožer će pripremit i analizirat utakmicu. Nećemo se previše fokusirati na jednog igrača.

Na čemu temeljite optimizam?

- Na zadnjoj utakmici, po meni je to bilo puno bolje u odnosu na utakmicu s Panamom. Podigli smo razinu naše igre, povijest nam pokazuje da ova reprezentacija može napraviti velike stvari. Prošli smo tešku skupinu sa šest bodova i mislim da je to fenomenalan učinak.

Jesi li zadovoljan svojom igrom i igrom cijele zadnje linije?

- Izbornik mi je rekao da je protiv Paname bilo dosta grešaka s moje strane, to sigurno ne želimo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Njemačka - Paragvaj 1(3)-1(4): Paragvajci su napravili najveću senzaciju turnira nakon penala!
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Njemačka - Paragvaj 1(3)-1(4): Paragvajci su napravili najveću senzaciju turnira nakon penala!

Njemačka i Paragvaj igrali su šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. Paragvaj je poveo u 42. minuti preko Encisa, a u 54. je 'elf' izjednačio preko Havertza. Nakon penala slavili su spretniji i sretniji Paragvajci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026