Pongračić: Protiv Gane smo bili puno bolji nego protiv Paname

Grupna faza uspješno je odrađena, a pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je okršaj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Protivnik "vatrenih" bit će reprezentacija Portugala, s kojom će izabranici Zlatka Dalića odmjeriti snage u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.

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Pokretanje videa... VIDEO Dalić o Gvardiolu | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je još uvijek u Alexandriji, gdje je kamp reprezentacije, a tamo će se javnosti obratiti reprezentativci Marin Pongračić i Nikola Vlašić, koji je zabio pobjednički gol protiv Gane.

Portugalci se dosta muče...

Pongračić: Te utakmice iz grupne faze ne znače previše.To je momčad ogromne kvalitete, može bit opasna u svakoj situaciji. Moramo biti jako koncentrirani i nadam se da oni neće biti na svojoj razini, i da ćemo to iskoristiti...

Neves, Fernandes, Vitinha... To su fantastični veznjaci. Kako ćete ih zaustaviti?

- Vezni red im je najsnažniji, ali i nama. Imaju fantastične veznjake, ali vidjet ćemo. Portugal je vrhunska momčad, moramo biti maksimalno spremni.

Je li zamka fokusirati se na Ronalda?

- Top su na svim pozicijama, moramo ih gledati kao kolektiv, a ne individualno. Naš stožer će pripremit i analizirat utakmicu. Nećemo se previše fokusirati na jednog igrača.

Na čemu temeljite optimizam?

- Na zadnjoj utakmici, po meni je to bilo puno bolje u odnosu na utakmicu s Panamom. Podigli smo razinu naše igre, povijest nam pokazuje da ova reprezentacija može napraviti velike stvari. Prošli smo tešku skupinu sa šest bodova i mislim da je to fenomenalan učinak.

Jesi li zadovoljan svojom igrom i igrom cijele zadnje linije?

- Izbornik mi je rekao da je protiv Paname bilo dosta grešaka s moje strane, to sigurno ne želimo.