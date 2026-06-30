Bivši izbornik 'vatrenih' sjetio se Portugala: Možda bi bilo drukčije da smo išli na penale...

Nakon što je Hrvatska pobjedom protiv Gane (2-1) osigurala prolazak u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, protivnik u šesnaestini finala bit će joj dobro znani Portugal. 'Vatreni' nikada nisu slavili protiv Portugalaca u službenim utakmicama, a novi okršaj za prolazak u osminu finala SP-a na rasporedu je u petak 3. srpnja u 1 ujutro po hrvatskom vremenu.

Hrvatska se s Portugalom susrela i u osmini finala na Europskom prvenstvu prije deset godina kada je izbornik bio Ante Čačić. Bivši izbornik 'vatrenih' prisjetio se tog poraza 1-0 kada smo se oprostili od prvenstva.

- Bili smo prvi u skupini ispred Španjolske, imali više prilika, više pokušaja i bili bolja momčad. No nogomet nekad odluči jedan trenutak - rekao je Čačić prisjetivši se gola kojeg su primili u produžetku u 117. minuti.

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- Poslije svake takve utakmice razmišljate jeste li negdje pogriješili. Možda bi bilo drukčije da smo dočekali jedanaesterce - dodao je.

Naglasio je kako je taj poraz kasnije utjecao na reprezentaciju koja je ostvarila velike uspjehe samo nekoliko godina kasnije.

- Bio sam tužan zbog igrača i navijača, ali istodobno ponosan na način na koji je Hrvatska izgledala. Vjerovao sam da će nam se to jednog dana vratiti, a dvije godine kasnije krenula je velika priča ove reprezentacije - zaključio je Čačić.