UŽIVO Samuel Kolega u velikoj prilici za postolje u Alta Badiji!

NAJAVA

Prvi dio slaloma u Alta Badiji prošao je za većinu hrvatskih predstavnika loše, ali ne i za Samuela Kolegu. Ima šesto najbolje vrijeme iz prve vožnje sa 60 stotini zaostatka za prvim Clementom Noelom.

Filip Zubčić i Istok Rodeš imali su preveliki zaostatak da izbore drugu vožnju, a Tvrtko Ljutić nije uspio završiti prvi lauf.

Od 13.30 sati vozi se druga vožnja i možete je pratiti na HRT2 programu.