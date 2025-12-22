Od četiri hrvatska predstavnika u slalomu u Alta Badiji jedini koji je prošao u drugu vožnju je Samuel Kolega. Imao je šesto najbrže vrijeme u prvom laufu, a Filip Zubčić, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić nisu prošli dalje. Druga vožnja kreće od 13.30 sati
DRUGA VOŽNJA
UŽIVO Samuel Kolega u velikoj prilici za postolje u Alta Badiji!
NAJAVA
Prvi dio slaloma u Alta Badiji prošao je za većinu hrvatskih predstavnika loše, ali ne i za Samuela Kolegu. Ima šesto najbolje vrijeme iz prve vožnje sa 60 stotini zaostatka za prvim Clementom Noelom.
Filip Zubčić i Istok Rodeš imali su preveliki zaostatak da izbore drugu vožnju, a Tvrtko Ljutić nije uspio završiti prvi lauf.
Od 13.30 sati vozi se druga vožnja i možete je pratiti na HRT2 programu.
