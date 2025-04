UŽIVO Manenica: Ne razmišljam o ostavci. Petković: Htio sam demantirati da sam pretučen

Uprava Dinama prvi put izlazi pred javnost nakon rezultatske krize i smjene Fabija Cannavara kojem je presudio debakl protiv Istre i velik zaostatak za Hajdukom. Slijedi utakmica protiv Osijeka u kojoj Dinamo ima imperativ pobjede ako želi produžiti nadu za obranom naslova. Uoči subotnje utakmice, novinarima će se obratiti predsjednik uprave Zvonimir Manenica, privremeni trener Sandro Perković i jedan od igrača. Press konferencija počinje u 15.30 uz prijenos uživo na našem portalu.

PRATITE UŽIVO:

- Pojavile su se priče o sukobima, no to uopće nije točno. Naravno da postoje razmimoilaženja mišljenja, ali mi svi radimo za jedna cilj. Svjesni smo da postoji rezultatska kriza, koja je ovaj tjedan dovela do smjene trenera Fabija Cannavara. Ovim putem mu se zahvaljujemo, a Uprava je donijela tu odluku. Sva tijela kluba su bila upoznato u našu odluku. Izbor sportskog direktora je također u procesu. Imamo osobu, iako su svi rokovi probijeni, vrlo brzo ćemo je imenovati, ali ne danas - rekao je Manenica.

Jeli neozbiljno da ste dali izjavu da ćete imati sportskog direktora do kraja ožujka?

- Je, ali bilo je izvanrednih situacija pa su u fokus došle i druge teme. Nisam se složio da je to neozbiljno, a pitanje je trenera također bitno - rekao je Manenica.

Hoćete li podnijeti ostavku?

- Ne mogu govoriti u ime drugih, niti ću upirati prste. Ja ne razmišljam o ostavci, ali vidjet ćemo na kraju sezone.

Ima li kontakta između Dinama i Zvonimira Bobana?

- Zahvaljujemo mu se na podršci. Što se tiče njega spremni smo napraviti ono što je najbolje za klub. Napravit ćemo sve da on dođe. Raspisivanje izbora? To nije nužno. Jeste li razgovarali s njim? Nisam, to nije pitanje za mene nego i za izvršni odbor.

Cannavaro je u oproštajnoj izjavi rekao da bi se igrači trebali češće pojavljivati?

- Ne znam što je on tu htio reći.

Što kažete na izjave Darija Šimića da ste vi i Zajec odgovorni?

- Ne bježim od odgovornosti, na kraju sezone ćemo razgovarati o tome, ali ponavljam ja ne bježim od odgovornosti.

Stranac kao sportski direktor?

- Analizirali smo tržište i iako on bude stranac bit će okružen domaćim ljudima tako da neće biti problema.

Perković hoće li ostati do kraja sezone?

- To je pitanje za sportskog direktora, on će odlučiti. Ja nemam neke preference.

Nakon Zvonimira Manenica na red je stigao trener Perković.

- Hvala Cannavaru i njegovo stožeru na predanom radu. Kada nemate dobre rezultate neminovnost je da se suradnja raskida. Naša situacija nije blistava, ona je takva da smo mi u rupi. Mogu obećati da će momčad kopati da se izvučemo. Igramo s Osijekom, maksimalno ih respektiramo, ove sezone nismo dobro prolazili s njima, ali vjerujem da će momčad pokazati reakciju na zbivanja.

- Puno toga se pisalo i čitalo, sve to utječe na ekipu. Svjesni smo rezultata i krize igre. Trebamo spustili glavu i raditi. Stoji iza sebe i ekipe, bez obzira na sve pokušaje destabilizacije. Snosimo veliku odgovornost što nismo znali reagirati, ja sam tu možda i najviše kriv. Svatko od nas treba krenuti od sebe. Poboljšati sebe da doprinesemo, to je jedini pravi put da završimo sezonu uzdignute glave. Odraditi osam kola do kraja. Moramo se pravdat navijačima koji su tu svaku utakmicu - rekao je Petković.

- Sami smo se doveli u ovu situaciju. Moramo vjerovati do kraja. Sigurno da smo na dnu, ali možemo izaći iz toga. Trebamo vjerovati i možda se časno oprostiti, ali ja vjerujem da možemo puno toga promijeniti. Stojimo iz Perkovića, svaki trener ima svoje metoda, ali stojim iz njega - rekao je Ademi.

Jeste li spremi od prve minute?

- Spreman sam, ali fali mi ritam utakmica. Moja lošija predstava u Puli je dokaz toga - rekao je Petković.

Kako ste putovali iz Pule?

- Odgovorit će vam vozač busa! Ne želim voditi medijski rat, direktna sam osoba. U moru svih problema, gdje god taknete niste pogriješili, i u moru toga vi izmišljate informacije. Neka pokažu da se jednom nisam vratio. Imao sam samo jednu situaciju kad sam imao napuknut bubnjić pa nisam mogao letjeti. Toliko stvari imate negativnih za napisati, sve možete kritizirati, a nalazite priče koje nemaju veze s vezom. Jesu li to pokušaji destabilizacije, jesu li to na osobnom nivou mene, ne znam? Prije tri mjeseca mi je žao, to je možda jedina nesuglasica s Fabijeom jer mi prije Osijeka nije dao da odem na pressicu, kada ste napisali da sam pretučen.