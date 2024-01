Alen Babić najavio povratak: Iz te dvorane i dalje izlaze gadosti o meni. Imao sam okršaj na ulici

Devet mjeseci nakon što je u meču karijere izgubio od Lukasza Rozanskog (38, 15-0) u borbi za WBC-ov naslov u bridger kategoriji, Alen 'Savage' Babić (33, 11-1) najavio je novi meč i promjene u karijeri.

POGLEDAJTE KONFERENCIJU

- Nisam bio u medijima neko vrijeme, malo smo bili na 'ratnoj nozi'. Ali ne krivim nikoga, znam da je to sve dio posla i ovoga u što sam svjesno ušao prije 12 godina. Mogu najaviti novi meč, a to će biti sigurno u ožujku. Ponudilo se par jakih imena iz samog vrha svjetskog boksa, na sve sam pristao, ali iz razloga što oni nisu pristali ne mogu otkrivati njihova imena. Vjerojatno ćemo Dillian Whyte, ekipa i ja boksati ne za Eddieja Hearna, nego za Franka Warrena te ćemo možda prijeći i na Sky Sports. Mnogo toga se izdogađalo, moj tim je radio i napravio velike stvari - započeo je Alen.

Pauza od mečeva sad je iza njega, novi je već dogovoren, a nakon odlaska iz BK Leonardo i trenera Leonarda Pijetraja pa preko Dubaija našao je novo mjesto za treniranje.

- Putujem u Irsku 28. siječnja, tamo sam našao novog trenera Pascala Collinsa u Celtic Warrior Gym. On surađuje s Dillianom pa me on 'predao' njima. Našli smo zajednički jezik, oduševljen sam njima i ne želim nigdje drugdje trenirati nego tamo. Bit ću u Dublinu. Neću biti previše u medijima ni tad, ako uspijem se maknuti s mobitela i svega te da se vratim u najboljoj mogućoj formi. Ne očekujem lagan meč, došlo je do strašno jakih imena, moguće i najjači meč u karijeri. A mislim da je i to jedini put 'Savagea'. Dubai je trebao biti moj konačni dom, tamo sam savršeno sve posložio, odradio pripreme kakve nisam u životu. Zamisao je bila da će idući mečevi biti u Dubaiju, ali sve je to propalo prvu minutu meča. Želio bih da je to tako, ali to će mečevi odlučiti. Tamo je bilo baš predobro, bio sam u stanu preko puta Burj Khalife, meni je to glupo i nisam se snašao u 'savršenim' uvjetima jer kad sam 10 dana prije meča otišao u Poljsku, snašla me druga situacija. 'Propao' sam u tih 10 dana, sva forma je otišla i sad idemo natrag - objasnio je pa nastavio o kategoriji u kojoj će nastaviti karijeru:

- Trenutno sam četvrti na bridgeru, na svim drugim ljestvicama dobro stojim, otvoren mi je put širom u bridgeru, teškoj i cruiserweightu. Doduše, teško bi mi bilo spustiti 12-13 kila, ali i to bi napravio. Držimo se teške kategorije zasad, tu sam krenuo i imao 10 od 11 mečeva, tamo je sve išlo super i to mi je možda neki znak. Poznat sam kao teškaš iako nisam prirodni teškaš, ja sam čak cruiser. Bridger je savršena kategorija za mene, ali baš i ne znam da je toliko prihvaćena kategorija. Ali srce mi je uvijek bilo u teškoj kategoriji, puno sam motiviraniji, a protivnik koji se spominje ima 130 kila, a to me 'radi' kako se kaže

Nije se mogla izbjeći tema Leonarda Pijetraja, koji je nakon meča s Rozanskim iznio svoje mišljenje o Babićevom potezu. Također, Alen se htio vratiti k njemu, ali to se nije dogodilo.

- To je tema koja zanima cijelu Hrvatsku. U životu sam pokleknuo par puta, ne jednom. Zadnji put je to bilo kad sam se htio vratiti kod Lea, istupio sam u javnost, a ispalo je samo da me neki žele dodatno ocrniti i spustiti. Da molim, došao sam do toga da mislim da je to zauvijek završena priča. Jako mi je teško jer sam cijeli život gradio oko te dvorane, cijeli moj boksački put je počeo i na neki način završio u Leonardu. I dalje patim za tim, vidim se s Milunom svaki dan, to su moji ljudi. Ali dosta gadosti o meni izlazi iz te dvorane, jako sam razočaran u to. Definitivno sam siguran da nema suradnje - zaključio je tu priču.

- Postao je to novi san svakog boksača, tako se okrenulo. Ljudi ne žele boksati u Vegasu, nego u Rijadu, a to je dobitak na lotu ako vas netko tamo zove. Rekao sam da ću boksati na undercardu Furyja i Usyka, meni su obećali mjesto na toj priredbi, a po ne znam koji put sam izašao u javnost i rekao krive stvari. I dalje ta opcija postoji, ali svakim je satom sve manja. Sigurno ću se boriti tamo, meni treba jedan veliki meč

Prije odlaska u Dubai, gledali smo Alena kao 'Savagea' - beskompromisnog borca koji nije imao posebno dobru tehniku, ali je pobjeđivao na srce i 'svoj' stil boksa.

- Fajter sam već 12 godina, zadnji me trener pokušao promijeniti, ali vi od nečega ne možete napraviti nešto kako bi se reklo. Pokušao sam biti tehničar, prvi put napravio korak unatrag i to jako skupo platio. Tu nema mjesta eksperimentiranju. Sad sam došao u obitelj fajtera, mislim da će stil biti još ubitačniji nego dosada i to je bio moj jedini uvjet u pronalasku novog trenera.

Izgubio je od poljskog borca u priči za titulu, tražio se po različitim dvoranama, kao što ističe sam 'primao batine', a sad je vrijeme za novi početak.

- Meni se u tom meču dogodila najgora noćna mora, što bi bilo - kad bi bilo. Kad razmišljate 'ne daj Bože', to mi se dogodilo, pao sam bez ispaljenog metka u prvoj rundi. Sve najgore što sam mogao zamisliti mi se dogodilo, 'nisam bio tamo', samo sam jednom gledao meč jer nemam snage za novi pogled. Znam koliko mogu pokazati svijetu, već jesam i opet ću, a to je bio takav promašaj od svega - organizacije, trenera, sparing partnera, veliki problem koji me skupo koštao. Malo tko je toliko promašio koliko sam ja promašio taj meč. Drago mi je da sam tu, nisam nijednu sekundu pomislio odustati od boksa. Fizički sam u najboljoj formi u životu, a boksački u najgoroj. Svjestan sam da gore idem u definitivno najgoroj boksačkoj spremi, imat će Pascal težak zadatak da me vrati, ali shvatio sam da trebam taj jedan klik da se vratim. Teško je to kad na sparingu budem na razini rekreativnog boksača, a očekujem da sad bude brutalno teško - rekao je pa se osvrnuo na 'nedostatak Savagea':

- Nisam godinu dana osjetio 'Savagea' nijednom, tražio sam mečeve, Dillian je vidio da nisam natrag. Moja misija je pronaći 'Savagea', da budem taj lik koji vjeruje u te gluposti koje je pričao. Počeo sam pitati sebe je li to to, počeo sam vjerovati u 'Savagea', u sebe, to je moja misija.

Prije se spominjala Alenova 'average Joe' priča, običnog čovjeka koji je došao ni iz čega, a nakon toga je prema mišljenju mnogih 'poletio' i doživio svojevrsni sudar s realnošću.

- Jedno četiri godine sam uživao naklonosti medija, navijača, na kraju krajeva 'Reptila' svih koje tako volimo, a to je sve nestao s jednim mečom, jer sam imao hrabrosti ući taj meč usprkos svemu. Mislio sam da će ljudi shvatiti da je to radi njih, preko jedne noći sve se toliko okrenulo ,ne znam je li je netko imao takvu razliku. Imam 11-1, deset nokauta, provlačili su me kao da imam 40 pobjeda i 11 poraza i dalje to ne razumijem, ali to je ista ona ekipa koji su napadali Hrgovića, koji su bili na mojoj strani, koji su napadali Wintersa kad sam se skoro onesvijestio od stresa. Ne zamjeram nikome, doživio sam najbolje i najgore. Sad kad gledam vaše mlade borce, puno vidim nadobudnih momaka, to je pravi put, prije nisam znao. Mislio sam da mi ne može nitko ništa, tko god može, neka nauči iz mog primjera. Borio sam se sa svojom glavom, od ljudi s kojima sam se prije igrao, to je 'javna tajna' - dobivao sam strašne batine i vraćao sam se po još. Jedini pobjednik u boksu je onaj koji ostane nakon svega, samo moraš ostati u tome. Pad se osjećao većinom u Hrvatskoj, regija je ostala na mojoj strani kao i Engleska, ali Hrvatska.

Uz njega više nije Eddie Hearn već Frank Warren, a izgledalo je kao da je Hern spreman Alena graditi kao veliku zvijezdu. No, nakon samo jednog meča se 'predomislio'.

- Hearn je bio oko mene najviše, veliki dio korone sam izgurao u Matchroomu, tamo sam bio glavni meč, prvi, drugi, treći na trendingu u cijeloj Engleskoj. Tad mi je nudio svakakve ugovore, nikad nije na stolu bio kofer pun novaca, ali bio je na mojoj strani. Poslije meča s Balskim je već onda se počeo distancirati od mene i boksača poput mene. Zbližio se dodatno s Joshuom i Ngannouom, počeo raditi hibridne mečeve, ali osobno nikad nisam bio vezan za Hearna, čak sam odbio jedan ugovor na četiri meča što je bila na kraju dobra odluka. Jako teško vrijeme je iza mene, čak sam i na ulici imao dva 'okršaja' koje sam riješio samo kako ja znam, ali sad imam priliku s Warrenom krenuti dalje.

Od miljenika publike, praktički se preko noći morao suočiti s mnoštvom uvreda. No, to se događa u sportu.

- Kao ljudi, nikad ne naučimo. Znate koliko je bilo tih situacija da su nekoga voljeli pa 'oprali'. Teško je opisati moje mentalno stanje tad, prosjek rundi mi je bio tri ili dvije, sve je bilo u nokautu. To je vlak koji je išao 400 na sat, morao se zabiti negdje jer ne može zakočiti. Poslije Balskog nisam više htio trenirati koliko sam bio siguran da sam nepobjediv, vraćam se na ta vremena kad sam spavao u autu - jasan je 'Savage'.

Za kraj se osvrnuo na situaciju s Filipom Hrgovićem (31, 17-0) i njihov dugogodišnji rivalitet.

- Priča mene i Hrgovića je ispričana, ali i dalje ću ići za tim da ćemo se on i ja boriti na hrvatskom tlu. Sad nisam u poziciji da ga izazivam, ali vjerujte mi da kad se vratim na to mjesto, još ću ga više izazivati. Kao što nisam odustao od boksa, neću odustati od toga.