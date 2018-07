Suze hrvatskog junaka: Suba plakao na pitanje o Ćustiću...

Press konferencija u Sočiju Danijela Subašića i Domagoja Vide započela je u veselom tonu.

Junak Suba odgovarao je na pitanja o tome kako je uništio Dance, smijao se s Vidom i u jednom trenutku čak pozirao kao 'Epic Brozo', no nakon jednog pitanja se skroz slomio...

- Mi koji nismo previše upoznati sa situacijom, koliko vam znači majica s likom Hrvoja Ćustića - bilo je pitanje za našeg junaka, a on nije mogao zadržati suze.

- Pa kada se to dogodilo... - počeo je potreseni Danijel pa stao. Nije mogao više govoriti, emocije su bile prejake, a riječ je preuzeo Domagoj Vida.

- Oprostite na suzama, je*biga - rekao je na kraju pressice Suba.

Uživo iz Sočija: Domagoj Vida i Danijel Subašić o spektaklu s Rusijom! Reporter: Dubravko Miličić Posted by 24sata on Tuesday, July 3, 2018

Danijel je skinuo tri penala Dancima. Koja je tajna tih obrana? Jesu li to raniji izlasci s crte?

- Suci nas puno upozoravaju da ostanemo na liniji. Normalno je da izađemo metar ispred linije. Mislim da je sve regularno. Ne znam tko priča o tome. Onaj sudac što je dao tri žuta kartona? Nek ne priča više - rekao je Subašić.

Domagoj Vida nakon pobjede nosio je Danijela Subašića na leđima. Onda se dogodila mala nezgoda...

- Više njega leđa bole nego mene koji sam pao. Bila je nezgoda - kaže Danijel.

Što je Subašiću prolazilo glavom prije raspucavanja?

- Bio sam miran. Dan prije na treningu smo pucali penale i obranio sam ih pet, šest. Mislio sam si 'daj Bože da i danas obranim kada treba'. Poklopilo se. Hvala i dečkima koji su pucali, jer nije bilo lako. Veliki je to pritisak. Na kraju je sve lijepo završilo - rekao je Subašić.

Bio si junak naše pobjede. Ne bi imao ništa protiv da junak bude netko iz polja?

- Ma nebitno. Bitno da mi kao ekipa i reprezentacija idemo dalje i da uveseljavamo naš narod. To je najbitnije. Ovo je kolektivni sport i svi smo zajedno i kada je dobro i kada je loše.

Neki kažu da utakmica protiv Rusije neće biti teška za vas. Slažete li se?

- Ma sigurno će biti teška. Igraju kod kuće, imat će veliku podršku navijača i dobra su ekipa. Bit će teško, ali dodatna je motivacija zbog toga što će svi na stadionu biti protiv nas.

Kakvu Rusiju očekuješ? Zatvorenu?

- Oni su domaćini. Valjda bi trebali napasti. Ne znam što bih rekao. Imaju dobru ekipu i dobre pojedince. Ići će iznad svojih mogućnosti, ali mislim da imamo odgovore na sve što nas čeka.

Jesi li svjestan svoje popularnosti nakon utakmice protiv Danske?

- Nisam svjestan. Drago mi je zbog toga što sam pridonio reprezentaciji i našem narodu. Najbitnija je ekipa. A popularnost? Jednu utakmicu su gore, drugu si dolje. Lijepo je živjet u takvim trenucima. Neka potraju.

Vida: Cilj je jasan - finale

Koji je igrač najopasniji za vas bilo je pitanje za Domagoja Vidu.

- Oni su pokazali da su dobri kao kolektiv. Dobro stoje u bloku i sjajno izlaze iz njega. Ne volim isticat pojedince. Dobra su ekipa.

Kako ste vi doživjeli utakmicu protiv Danske?

- Utakmica protiv Danske bila je veliki izazov, pogotovo nakon onog što se dogodilo prije dvije godine protiv Portugala na Europskom prvenstvu. Nadam se da će ovoga puta biti malo više sreće za nas i da ćemo na kraju podići trofej pobjednika.

Rekli ste da nećete pričati do četvrtfinala?

- To je bio dogovor s gospodinom Packom. On je rekao da neću do osmine, a ja sam rekao do četvrtfinala. Nije cilj četvrtfinale. Cilj je jasan. Finale, osvojit medalju i doći kući.

Taj dogovor pao je prije sedam, osam mjeseci. Bili smo na pragu da se ne kvalificiramo. Što se promijenilo?

- Nismo bili u dobroj situaciji. Bili smo u kanalu. Znali smo koliko smo dobri. Punili smo se elanom svakom utakmicom koju smo odigrali s novim izbornikom. Pokazali smo da se imamo pravo nadati velikim stvarima. Igramo jako dobro i s obzirom na to kakve igrače imamo treba vjerovati da možemo otići do kraja. Kada vidimo ljude u domovini to nam daje dodatni motiv i dodatna energija. Sve je na pravom nivou i nadamo se da će to još potrajati - poručio je Vida.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.