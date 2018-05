Vaha zaplakao u Mostaru: Ovo je moj grad i ne treba ga dijeliti

U predvečerje Svjetskoga nogometnog prvenstva u Rusiji, nagrada "Večernjakov pečat" za osobu godine u Bosni i Hercegovini, koju je u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru u ponedjeljak dodijelio Večernji list BiH, pripala je četvorici nogometnih trenera porijeklom iz te zemlje.

Vahid Halilhodžić, Zlatko Dalić, Mladen Krstajić i Vladimir Petković s Japanom, Hrvatskom, Srbijom, odnosno Švicarskom izborili su Mundijal u Rusiji. Nagradu je posebno emotivno doživio Vaha, koji je veliki dio igračke karijere proveo baš u gradu na Neretvi, nastupajući za Velež.

- Ja sam poslije 21 godinu došao na Rondo (kvart u zapadnom dijelu Mostara, op.a.). Bit ću vam iskren da kažem da sam imao razgovore s dotičnim gospodinom (Jozo Pavković, glavni urednik Večernjeg lista BiH, op.a.) kojeg poznajem, kojega puno cijenim i zahvaljujem mu se na pozivu, veličanstvenoj organizaciji. Ali nisam se bojao ovoga sastanka s vama, nego sam se bojao... Tu sam nekad stanovao. I... Bez obzira na to što sam puno vezan uz ovaj grad... - govorio je Vaha jecajući, što je izazvalo veliki pljesak dvorane.

- Ovo je moj grad i ne treba ga dijeliti. Sva tri naroda moraju pronaći dijalog. Da se nađe blagostanje, da se nađe način suživota jer ova civilizacija to i traži. Čitav svijet to traži. Bilo je ružnih stvari, međutim trebamo graditi nove mostove, mostove prijateljstva, razumijevanja. Dajte ovoj mladosti mogućnosti da radi. Ima puno lijepih i pametnih ljudi u ovoj državi. Ima puno dobrih, talentiranih sportaša koji promoviraju ovu državu širom svijeta i mi smo ponosni i na ovaj grad i na ovu državu. Ne dozvolite da ponovimo ono što smo doživjeli prije nekoliko godina, da se to više nikad u povijesti i životu ne ponovi.

- Sve ovo večeras što sam čuo... Jako sam ponosan što sam iz ovog grada, iz ove države i ja tu vidim finu budućnost za daljnji suživot. A vama političarima: nađite taj kompromis jer je praštanje veličina jednog čovjeka, veličina jednog naroda i samo može biti jači u tom praštanju. Ja prvi opraštam iako neke stvari ne mogu zaboraviti. Jer nama je suđeno da živimo i radimo zajedno, da se veselimo. Da igramo fudbal, da igramo košarku, da igramo nogomet jer to čitav svijet od nas traži. Ispričavam se na ovom sentimentalnijem i malo težem govoru. Nisam navikao ovako govoriti, ali večeras sam jako ponosan i zadovoljan. Hvala vam lijepa - zaključio je Halilhodžić.

Dalić: Nikad nisam zaboravio otkud sam krenuo

Izbornik "vatrenih" Zlatko Dalić dotaknuo se svoga rodnog kraja, Livna.

- Prošlu godinu pamtit ću po nekoliko, za mene, jako važnih životnih trenutaka. Kao dječak otišao sam iz svoga rodnog Livna u svijet u potrazi za svojim životnim ambicijama, za svojim ciljevima, za svojim snovima. Moj je životni put bio težak, zahtjevan i pun iskušenja. Ali, uz Božju pomoć, uz rad, upornost, podršku obitelji svoje sam životne i profesionalne snove ostvario - rekao je Dalić i dodao:

- Prošla godina bila je kruna moje profesionalne karijere, postao sam izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i plasirao se na Svjetsko prvenstvo. Nadam se da ćemo svi zajedno graditi jednu bolju budućnost, takvu da ostajemo na svojoj rodnoj grudi, da ne odlazimo kao što sam morao ja i mnogi drugi. Nikad nisam zaboravio otkud sam krenuo i gdje sam počeo. Uvijek s ponosom ističem svoje porijeklo. I stoga je ovaj Pečat za mene jako važan i značajan jer mi je dodijeljen ovdje, na mojoj rodnoj grudi, u Bosni i Hercegovini. Hvala vam svima, a posebno Večernjaku što me večeras učinio jako ponosnim i sretnim.

- Drago mi je da sam dio elite. Zahvaljujem se Večernjaku na ovom priznanju i ovo je za mene poseban dan. Dolazim iz Zenice i stjecajem okolnosti 90-ih sam otišao u Srbiju. Kada sam počinjao trenirati u Čeliku, to je bilo iz ljubavi i ni u snu nisam pomišljao da ću se ovim baviti u budućnosti. Ponosan sam što dolazim iz rodne Zenice - kazao je Mladen Krstajić, izbornik Srbije.

- Drago mi je da dobivam bodove i u zemlji u kojoj sam rođen i da znam da me moji zemljaci nisu zaboravili. Drago mi je zbog povijesnog uspjeha nas četvorice i žao mi je što BiH nije s nama u Rusiji - poručio je preko videoveze Vladimir Petković, rođeni Sarajlija.

