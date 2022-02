Šest mjeseci trajala je operacija povratka Nikole Kalinića na Poljud i na koncu je, nakon nekoliko odgoda i premoštenih prepreka ipak uspješno okončana. Kalinić se vratio i odmah otvorio novo pitanje, do jučer su se navijači pitali hoće li se i kada Nikola vratiti, a danas u kojoj mjeri i u kojoj ulozi će ga Valdas Dambrauskas koristiti.

Odmah u startu treba riješiti nedoumice oko Nikoline fizičke spreme i forme. Dobra je vijest da je Nikola zdrav, zaliječio je ozljedu lista i spreman je odmah uskočiti u postavu i zaigrati u punoj minutaži. Što se tiče forme, u Veroni je kod Tudora imao malu minutažu, no njegovo veliko iskustvo i kvaliteta svakako će mu pomoći da brzo pohvata Dambrauskasove ideje i uigra se s novim suigračima.

Dambrauskas dakle na Kalinića može računati onoliko koliko mu treba, a koliko je to, ni tu ne bi trebalo biti previše nedoumice.

- Uvijek je bolje imati više igrača nego manje, svaki novi igrač u momčadi je dobrodošao – kazao je trener Hajduka uoči Gorice, i odmah to demonstrirao u praksi jer je u postavu uvrstio Portugalca Ferra nakon svega par odrađenih treninga. Ako je mogao Ferro, koji je u tekućoj sezoni odigrao svega dvije utakmice za Benficu, zašto ne bi mogao i Kalinić, koji je, istina imao malu minutažu, ali je redovito ulazio s klupe i zabio četiri gola ove sezone.

Dambrauskasova trenerska pločica trebala bi po svemu i na vrhu i na dnu imati isto prezime, i gore i dolje Kalinić, Nikola i Lovre, a između njih... Livaja i Krovinović su nezamjenjivi, Elez i Ferro su u prednosti nad ostalima, i to je već kostur od šest igrača. Svima ostalima predstoji borba. Mikanović i Čolina će pokušati istisnuti Lovrencsicsa i Melnjaka, za preostala dva mjesta u veznom redu konkuriraju Grgić, Vuković i Fossati, dok će na krilima i u napadu svoje mjesto pokušavati izboriti Sahiti, Biuk, Ljubičić i Mlakar.

Konkurencija je velika, najmanje po dvojica igrača računaju na svaku poziciju pa će se vodit borba za svaku minutu na terenu. No to su već slatke brige za Dambrauskasa, koji do jučer nije mogao zamisliti postavu bez Biuka i Ljubičića, a sada ima luksuz poslati ih u pomoć juniorskoj momčadi koja igra Ligu prvaka mladih s Atleticom. I postepeno ih dozirati i pripremati za pravovremenu prodaju.

Do kraja sezone ima još dosta utakmica, bit će i kartona i ozljeda, a pred igračima su maksimalni zahtjevi i svatko od njih će morati dati svoj doprinos. Hajduk je zaostao na startu i sada će morati do kraja sezone voziti 'punim gasom' ako žele stići i prestići konkurente.

Moguća idealna postava:

L. Kalinić

Mikanović, Elez, Ferro, Melnjak

Fossati, Grgić,

Livaja, Krovinović, Biuk,

N. Kalinić

Moguća rezervna postava:

Subašić,

Lovrencsics, Katić, Simić, Čolina

Vuković, Atanasov,

Kačaniklić, Sahiti, Mlakar

Ljubičić