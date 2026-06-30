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RASPRAVA U AMERICANI

Valentina odgovorila Ivkoviću u studiju HTV-a! 'Što ste čekali 20. dan da se ovako sredite, haha'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Valentina odgovorila Ivkoviću u studiju HTV-a! 'Što ste čekali 20. dan da se ovako sredite, haha'
Foto: HTV/screenshot
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Valentina Miletić uzvratila na priče o "haljini", a u studiju je pala nova salva komplimenata i smijeha

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Uvod emisije Americana u utorak navečer ponudio je nastavak "afere haljina" i komentara koje su Tomislav Ivković i Robert Matteoni uputili HTV-ovoj suvoditeljici Valentini Miletić nakon trijumfa "vatrenih" nad Ganom u noći na nedjelju.

- Ja moram primijetiti jednu stvar za početak Imate baš lijepa odijela danas, ne znam što ste čekali 20. dan ovako da se sredite - kazala je Valentina studijskim gostima Tomislavu Ivkoviću, Darku Jozinoviću i Mariju Tokiću.

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Foto: HRT/Screenshot

Baš joj je Ivković prije tri dana poručio da smo "došli na nivo haljine Valentine koja je bez konkurencije najljepša 17. dan, ne zna što je čekala".

- Hvala lijepo - odgovorilo je muško društvo ovaj put, bez dodatnih upadica.

- A ja ću primijetiti, iako to postaje opasno, da imaš baš jako lijepu haljinu, haha - nasmijao se HTV-ov Marko Šapit i dodao:

- Znači, nemamo problema s dijeljenjem komplimenata?

Foto: HTV/screenshot
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- Nemamo. ne znam nijednu ženu koja bi se naljutila na kompliment nekakav. Ja nisam jedna od njih - jasna je bila Valentina.

- Mi vam se ovdje jako lijepo zabavljamo i uživamo u ovome što radimo. Pratimo jedno sjajno sportsko natjecanje na kojem još igra hrvatska reprezentacija. Prije svega, opet kažem, mi se zabavljamo i jako nam je ugodno u međusobnom društvu. Tako da, ajde i vi uživajte zajedno s nama - poentirao je Šapit.

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Komentari 10
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