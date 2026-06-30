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Zvijezda Portugala naklonila se Modriću: On mi je idol. Jednom sam ga pitao za dres i dobio ga

Piše HINA,
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Zvijezda Portugala naklonila se Modriću: On mi je idol. Jednom sam ga pitao za dres i dobio ga
Foto: MARCO BELLO/REUTERS
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Portugal je naišao na kritike kada nije uspio osvojiti prvo mjesto u svojoj skupini, završivši drugi iza Kolumbije, a Silva je primijetio da prilagođavanje nacionalnoj reprezentaciji može biti izazovno

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Portugalski veznjak Bernardo Silva rekao je na konferenciji za novinare u Palm Beachu da mu je hrvatski kapetan idol i velika inspiracija te se prisjetio trenutka kada je od njega tražio dres. Portugal i Hrvatska igrat će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u noći s četvrtka na petak, 3. srpnja, u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.

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- Modrić je idol zbog načina na koji se ponašao tijekom cijele karijere. Velika mi je inspiracija. Drago mi je vidjeti ga da igra na ovoj razini. Igrali smo nekoliko puta jedan protiv drugoga. Jednom sam ga tražio dres i dobio sam ga. To je jedan od najposebnijih dresova koje imam.

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Silva je dodao da će na terenu ipak pokušati pobijediti Modrića i Hrvatsku.

- Želim ga pobijediti, ali on mi je velika inspiracija.

Bernardo Silva (31) bio je dugogodišnji igrač Manchester Cityja, a ovog ljeta prešao je kao slobodan igrač u Real Madrid. 

Portugal je naišao na kritike kada nije uspio osvojiti prvo mjesto u svojoj skupini, završivši drugi iza Kolumbije, a Silva je primijetio da prilagođavanje nacionalnoj reprezentaciji može biti izazovno za portugalske igrače raspoređene u različitim ligama.

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- Većina njemačkih igrača igra u Njemačkoj i odrasta sa sličnom nogometnom filozofijom. Većina španjolskih igrača igra u Španjolskoj i razvija se unutar istog stila. Mi to nemamo. Portugalski nogomet je vrlo drugačiji jer klubovi često nemaju financijsku snagu da zadrže svoje najbolje igrače, većina nas igra u inozemstvu. Igramo u potpuno različitim ligama s vrlo različitim stilovima nogometa. - dodao je.

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