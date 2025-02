Van Gerwen opleo po Littleru: 'Više nije beba, mora naučiti'

Sa samo 17 godina i 347 dana postao je najmlađi svjetski prvak u povijesti pikada. Luke Littler (18) živi svoj san i na svjetskom je vrhu, a velika slava dolazi i s velikom odgovornošću. Polako je to počeo učiti senzacionalni tinejdžer, koji je u četvrtak izgubio 6-4 u otvaranju pikado Premier lige od Michaela van Gerwena.

Upravo je Van Gerwen, najbolji pikadist svijeta od 2014. do 2021. i trostruki svjetski prvak, uputio kritiku Littleru prije njihovog dvoboja. Naime, najbolji igrači na svijetu trebali su se zajedno fotografirati prije početka turnira, ali je 18-godišnji Littler zakasnio više od 45 minuta zato što je zaspao.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

To je naljutilo njegove kolege i rivale koji su se skoro sat vremena smrzavali na hladnoći, čekajući ga da se pojavi.

- Kasnio je 45 minuta. Morate ga prestati tretirati kao da je beba, više nije beba, ima 18 godina. Takve se stvari znaju dogoditi, ali mora naučiti lekciju na teži način. Ovo je profesionalni sport, svatko je odgovoran za svoje ponašanje. To je vrlo jednostavno. Ako on misli kasniti na intervjue, nema frke, ali sada ga je sedmero ljudi čekalo. To nije vrlo lijepo, zar ne? - komentirao je Van Gerwen.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Revanš finala SP-a nije razočarao. Littler se pojavio u impresivnoj izdanju, tijekom večeri je u prosjeku bacao 113,91 po ruci, ali je iskusniji Van Gerwen ipak bio predobar.

- Van Gerwen nije u krivu, zakasnio sam. Imam 18 godina i odgovoran sam za moja postupanja, malo sam se opustio - rekao je mladić s osmijehom na licu.