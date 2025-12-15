Varaždin i Istra dogovorili novi termin utakmice: 'Želimo izbjeći mogući prekid ili otkazivanje'

Nakon što je zbog guste magle u Puli prekinuta utakmica Istre i Rijeke, došlo je do promjene termina utakmice Varaždina i Istre. Te su momčadi trebale otvoriti 18. kolo HNL-a u petak u 18 sati, no dogovorom klubova i odobrenjem HNS-a utakmicu su pomaknuli na petak u 16 sati.

"U dogovoru između klubova i uz odobrenje HNS-a, zbog trenutačnih vremenskih uvjeta, utakmica 18. kola HNL-a između NK Varaždina i NK Istre 1961 igrat će se u petak s početkom u 16.00 sati, umjesto u prvotnom terminu u 18:00 sati. Cilj promjene termina je osigurati optimalne uvjete za odigravanje utakmice te izbjeći moguće prekide ili otkazivanje susreta", objavio je Varaždin na službenoj stranici.

U Varaždinu su već imali problema s maglom u utakmici protiv Lokomotive 7. prosinca. Iako je vidljivost bila slaba, pa i gotovo nikakva, utakmicu su ipak dovršili, a domaćin je slavio 4-2. U pojedinim trenutcima čak ni komentator susreta nije bio siguran što se događa. Slična situacija dogodila se i u Velikoj Gorici na susretu hrvatske U21 reprezentacije protiv Litve, a bajno nije bilo niti na susretu Lokomotive i Hajduka na Maksimiru ovog vikenda. Ipak, ti susreti su završeni.

S obzirom na vremenske okolnosti na koje se ne može utjecati, mnogi zazivaju da HNS prilagodi raspored u jesenskim i zimskim mjesecima, kada prijeti magla. Za sada se na to još nisu odlučili, a posljedica toga je činjenica da će Istra i Rijeka utakmicu prekinutu sredinom prosinca nastaviti sljedeće godine. Kada točno, još se ne zna. Dva su termina moguća: utorak 20. ili srijedu 21. siječnja