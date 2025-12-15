Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZBOG MOGUĆE MAGLE

Varaždin i Istra dogovorili novi termin utakmice: 'Želimo izbjeći mogući prekid ili otkazivanje'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin i Istra dogovorili novi termin utakmice: 'Želimo izbjeći mogući prekid ili otkazivanje'
Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

U Varaždinu je magla bila problem i u susretu odigranom 7. prosinca kada su slavili protiv Lokomotive 4-2. Poučeni iskustvom, odlučili su utakmicu s Istrom u petak pomaknuti na raniji termin

Nakon što je zbog guste magle u Puli prekinuta utakmica Istre i Rijeke, došlo je do promjene termina utakmice Varaždina i Istre. Te su momčadi trebale otvoriti 18. kolo HNL-a u petak u 18 sati, no dogovorom klubova i odobrenjem HNS-a utakmicu su pomaknuli na petak u 16 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Varaždin-Lokomotiva 4:2 01:57
Varaždin-Lokomotiva 4:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

"U dogovoru između klubova i uz odobrenje HNS-a, zbog trenutačnih vremenskih uvjeta, utakmica 18. kola HNL-a između NK Varaždina i NK Istre 1961 igrat će se u petak s početkom u 16.00 sati, umjesto u prvotnom terminu u 18:00 sati. Cilj promjene termina je osigurati optimalne uvjete za odigravanje utakmice te izbjeći moguće prekide ili otkazivanje susreta", objavio je Varaždin na službenoj stranici.

U Varaždinu su već imali problema s maglom u utakmici protiv Lokomotive 7. prosinca. Iako je vidljivost bila slaba, pa i gotovo nikakva, utakmicu su ipak dovršili, a domaćin je slavio 4-2. U pojedinim trenutcima čak ni komentator susreta nije bio siguran što se događa. Slična situacija dogodila se i u Velikoj Gorici na susretu hrvatske U21 reprezentacije protiv Litve, a bajno nije bilo niti na susretu Lokomotive i Hajduka na Maksimiru ovog vikenda. Ipak, ti susreti su završeni.

OŠTRE RIJEČI Edo Pezzi: Ovo što Garcia radi je ponižavanje igrača. Ne surađuje dobro s Vučevićem i Rakitićem...
Edo Pezzi: Ovo što Garcia radi je ponižavanje igrača. Ne surađuje dobro s Vučevićem i Rakitićem...

S obzirom na vremenske okolnosti na koje se ne može utjecati, mnogi zazivaju da HNS prilagodi raspored u jesenskim i zimskim mjesecima, kada prijeti magla. Za sada se na to još nisu odlučili, a posljedica toga je činjenica da će Istra i Rijeka utakmicu prekinutu sredinom prosinca nastaviti sljedeće godine. Kada točno, još se ne zna. Dva su termina moguća: utorak 20. ili srijedu 21. siječnja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
SENZACIJA DOMAĆEG NOGOMETA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s NK Kurilovcem igrat će četvrtfinale Hrvatskog kupa. Javnost ga zna po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025