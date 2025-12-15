Edo Pezzi: Ovo što Garcia radi je ponižavanje igrača. Ne surađuje dobro s Vučevićem i Rakitićem...

Zanimljivo 17. kolo s puno golova i kriminalnim vremenskim uvjerima komentirali su Edo Pezzi i Josip Krmpotić za HRT. Osvrnuli su se na situaciju oko Damira Miškovića na utakmici Istre i Rijeke o čemu se i oglasila oba kluba, a zatim su komentirali Hajduk i Dinamo te je Pezzi bio posebno kritičan prema treneru splitskog kluba.

- Ja bih to nazvao malim nesporazumom. To se često događa na utakmicama s većim brojem navijača. Sigurno da se moglo bolje, oglasila se prvo Rijeka pa sada i Istra, nadam se da je to riješeno. Lijepo je vidjeti takva regionalna rivalstva, pogotovo kada riječki navijači dolaze u Pulu u velikom broju. To je dobro za nogomet, ali se, nažalost, događaju i ovakve situacije. - rekao je Krmpotić, a Pezzi dodao:

- Oni u Istri nemaju Zorislava Srebrića koji bi pazio da se takve stvari ne dogode. Na domaćinima je odgovornost.

Zatim je Pezzi govorio o Dinamu i Hajduku.

- Ne znam zašto su navijači Dinama tako nestrpljivi. Treba vremena, kao i svugdje. Ne može se uvijek biti prvak s 10 ili 15 bodova prednosti. Kad je sve na knap, onda se traži dlaka u jajetu. Mislim da je Zvonimir Boban čvrsto na zemlji i da zna što radi, a o Hajduku je rekao ovo:

- Cilj možda opravdava sredstva, ali ovo nije način. Ne sviđa mi se što Garcia radi oko Livaje, pa i Karačića, kojeg ne stavlja, dok igra mladi Hodak. To je ponižavanje igrača. Znam da nema pravu suradnju ni s Vučevićem ni s Rakitićem, to izgleda kao jedan ‘one-man show’.

Do kraja prvog dijela prvenstva ostao je još jedno kolo. Nakon 17. odigranih utakmica Dinamo je vodeći s bodom više od Hajduka. Vukovar je srušio Varaždin i ostavio Osijek na dnu HNL ljestvice. Utakmica Istre i Rijeke koja je prekinuta zbog magle odigrat će se u siječnju.