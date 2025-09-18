Obavijesti

Sport

Komentari 6
PLAVI WUNDERKIND

Varela ostaje u Dinamu: 24sata doznaju detalje dogovora. Osim Barce, uključio se i drugi velikan

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Varela ostaje u Dinamu: 24sata doznaju detalje dogovora. Osim Barce, uključio se i drugi velikan
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bara se u Barcelonu došao informirati o svojim igračima tamo te to nema direktne veze s Varelom. Barca ga prati i zna za koliko ga može dobiti, ali na to mora pristati i igrač. Cardosa prate brojni europski velikani

Ovog se ljeta poprilično podigla prašina oko mladog Cardosa Varele (16) koji je priključen seniorima Dinama, a pisalo se o tome kako je sve riješeno s Barcelonom te kako će mladi Portugalac ostati u 'modrim' redovima na još godinu dana, a Mundo Deportivo javio je da je igračev agent Andy Bara došao u Barcelonu na sastanak sa sportskim direktorom kluba Decom.

KOMENTAR Dinamova bajka je završena: Villar i Mišić ne funkcioniraju skupa, klinac jedini ispao frajer
Dinamova bajka je završena: Villar i Mišić ne funkcioniraju skupa, klinac jedini ispao frajer

Zajedno su u automobilu došli u klupske prostorije, a spominjalo se u lipnju da je Varela prodan u Barcelonu za pet milijuna eura uz klauzule s kojima se može zaraditi još 20 milijuna eura. Ta klauzula i dalje postoji te ju oni mogu aktivirati, ali na njihove uvjete mora pristati i igrač. Katalonski gigant prati Varelu, kao i mnoge Barine igrače poput Lovre Chelfija (18) kojeg su priključili juniorskoj momčadi nakon što su ga kupili iz trećeligaša Kustošije. A što se Barinog dolaska tamo tiče, nije to ništa novo, poznati agent njeguje vrhunske odnose s Barcelonom te je došao čuti što se događa s njegovim igračima u katalonskom klubu.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Plan Dinama je i dalje da iduće dvije sezone Varela ostane u prvoj momčadi i krene putevima Danija Olma (27) koji se upravo na Maksimiru dokazao prije europskog iskoraka. Cardoso s dobrim igrama mora vratiti u portugalsku reprezentaciju, a kod trenera Marija Kovačevića počeo je dobivati više prilike.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Dinamo - Gorica (1-2)

Pokretanje videa...

GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 01:11
GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Pokazao je hrabrost na utakmici protiv Gorice, i dalje se vidi da mu tijelo još nije na seniorskoj razini, ali talent je neosporan. Primijetili su to i drugi europski klubovi koji ga prate. Znaju da Barcelona ima klauzulu, ali Manchester CityPSG Bayern su tu uz Barcelonu i njihovi ljudi pomno prate Varelin napredak. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...
PREPOZNAJETE LI IH?

FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...

Prisjetili smo se igrača koji su posljednjih desetak godina godina igrali na Poljudu. Neki su ostavili trag, a neki u potpunosti podbacili
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas opet se našao u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?
IMOTSKI ZA PLAVE?!

Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Jedno od vječitih pitanja 'potegnulo' se na društvenim mrežama, a karta navijača Dinama i Hajduka u Hrvatskoj opet je izazvala polemike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025