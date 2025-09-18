Varela ostaje u Dinamu: 24sata doznaju detalje dogovora. Osim Barce, uključio se i drugi velikan

Ovog se ljeta poprilično podigla prašina oko mladog Cardosa Varele (16) koji je priključen seniorima Dinama, a pisalo se o tome kako je sve riješeno s Barcelonom te kako će mladi Portugalac ostati u 'modrim' redovima na još godinu dana, a Mundo Deportivo javio je da je igračev agent Andy Bara došao u Barcelonu na sastanak sa sportskim direktorom kluba Decom.

Zajedno su u automobilu došli u klupske prostorije, a spominjalo se u lipnju da je Varela prodan u Barcelonu za pet milijuna eura uz klauzule s kojima se može zaraditi još 20 milijuna eura. Ta klauzula i dalje postoji te ju oni mogu aktivirati, ali na njihove uvjete mora pristati i igrač. Katalonski gigant prati Varelu, kao i mnoge Barine igrače poput Lovre Chelfija (18) kojeg su priključili juniorskoj momčadi nakon što su ga kupili iz trećeligaša Kustošije. A što se Barinog dolaska tamo tiče, nije to ništa novo, poznati agent njeguje vrhunske odnose s Barcelonom te je došao čuti što se događa s njegovim igračima u katalonskom klubu.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Plan Dinama je i dalje da iduće dvije sezone Varela ostane u prvoj momčadi i krene putevima Danija Olma (27) koji se upravo na Maksimiru dokazao prije europskog iskoraka. Cardoso s dobrim igrama mora vratiti u portugalsku reprezentaciju, a kod trenera Marija Kovačevića počeo je dobivati više prilike.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Dinamo - Gorica (1-2)

Pokretanje videa... 01:11 GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Pokazao je hrabrost na utakmici protiv Gorice, i dalje se vidi da mu tijelo još nije na seniorskoj razini, ali talent je neosporan. Primijetili su to i drugi europski klubovi koji ga prate. Znaju da Barcelona ima klauzulu, ali Manchester City, PSG i Bayern su tu uz Barcelonu i njihovi ljudi pomno prate Varelin napredak.