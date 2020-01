Vastić: Radim u Beču, srce je uz Kauboje, a žao mi je Bjelice

Zavšavala je 1990. godina, miris rata već je bio u zraku, a tada 21-godišnji dječak, Ivica Vastić, igrao je za RNK Split. Bio je genijalan nogometaš, a kao Kaštelanin, sanjao je da će jednom odjenuti dres Hajduka i hrvatske reprezentacije. To mu je, kako kaže, bio dječački san no u Hajduku nisu imali sluha. Probao je i u zagrebačkom Dinamu, no i tamo su se oglušili.

Uz pomoć oca, Vastić je tada odlučio napustiti Hrvatsku i sreću potražiti u Austriji. Točnije, u First Vienni, klubu u vrhu austrijskog nogometa, koji je redovito igrao u Kupu uefe. Malo pomalo, Ivica je u Austriji stekao status kultnog napadača, a kada je Ivica Osim došao u Sturm iz Graza, odmah je doveo Vastića. I Sturm je s njima dvojicom ispisao najveće stranice klupske povijesti.

Odigrao je 250 utakmica i zabio 142 gola, a za reprezentaciju Austrije igrao je od 1996. do 2008., kada je s 35 godina bio najstariji igrač Eura. Ivan Rakitić na tom prvenstvu je bio najmlađi. . Postigavši gol iz penala na utakmici protiv Poljske, Vastić još jednom ušao u povijest postavši sa 38 godina i 257 dana najstariji strijelac u povijesti europskih nogometnih prvenstava. Tim golom Vastić je, na neki način, vratio dug Hrvatskoj...Taj gol pomogao je Bilićevoj momčadi da kolo prije kraja grupne faze osigura četvrtfinale.

Danas, 50-godišnji Vastić živi s obitelji u Beču. Laganog koraka, s obitelji je napuštao dvoranu u Beču nakon utakmice Hrvatske i Austrije.

- Ivica, imate minutu?

- Imam, ako neće biti teška pitanja - rekao je uz blagi osmijeh.

- Danas živim u Beču, radim kao trener u akademiji Austrije Beč. I, da, uživam u rukometu - počeo je Vastić.

S obitelji je gledao pobjedu Červarove momčadi.

- Od početka smo se nametnuli, držali razliku, nije bilo upitno tko će pobijediti. Volim rukomet, pratim ga stalno, reprezentaciju uvijek,. Ovo je bila prilika da uživo popratim, srce moja uvijek kuca za Kauboje. Nisam vidio ostale momčadi, ne znam točno kakvi su, ali mislim da možemo daleko, iskustva imamo, i za zadnjeg Svjetskog prvenstva smo nešto naučili, tako da će biti puno bolje - smatra Vastić.

U Austriji ima status legende, zovu ga čarobnim igračem, tehničarem kakvog Austrija danas nema. I zato s posebnim žarom razgovara kad je nogomet u pitanju.

- Hrvatska je napravila čudo u Rusiji. Napravili su sjajnu smjenu generacije, potpuno bezbolno. Ništa se nije izgubilo na kvaliteti, a ovi mladi su pun pogodak. Jedva čekam Euro jer mislim da Hrvatska može daleko, da možemo ponoviti nastup iz Rusije.

Naravno, gleda i Dinamo.

- Bjelicu poznajem još iz igračkih dana, kasnije je bio i trener u Austriji Beč. Dinamo je odigrao fenomenalnu sezonu, krenuli su strašno, potpuno su nadigrali Atalantu, no na kraju su ispali iz forme. Žao mi je, ali mogu biti ponosni.

No, ovdje je u prvom planu ipak rukomet. Euforija se osjeti u zraku.

- Kupio sam ulaznice za sve utakmice Hrvatske, naravno da idem i na Njemačku, tko to može propustiti. Evo, ulaznice su u džepu.

U domovini je euforija, u Kaštelima, odakle je Vastić, uvijek se prate sve hrvatske reprezentacije. I tamo je euforija, vjeruje se da ova Hrvatska može daleko.

- Pa i može! Možemo skroz do finala. Duvnjak je lokomotiva koja vuče ovu momčad, Marin Šego brani čudesno, Cindrić igra fenomenalno... Ma, ovo je prava momčad. Nemamo možda nekog vanzemaljca, igramo kao momčad, a to je najvažnije.

