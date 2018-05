Vatreni, čuvajte se: Neymar će na teren baš protiv - Hrvatske

Zvijezda brazilske nogometne reprezentacije, Neymar, na nogometne travnjake bi se trebao vratiti u utakmici između Brazila i Hrvatske koja će se igrati 3. lipnja na Anfieldu.

Neymar je izvan terena već skoro tri mjeseca, kada se ozlijedio u utakmici protiv Marseillea. Zbog te ozljede je napadač PSG-a morao na operaciju noge. Iako su neki predviđali kako on neće moći nastupiti na Svjetskom prvenstvu, doktor brazilske reprezentacije, Rodrigo Lasmar je odbacio te sumnje.

- Neymar će početi trenirati od sljedećeg tjedna, ali bez lopte. To će samo biti početak njegovog napretka za oporavak, a onda će, tjedan dana poslije, početi trenerati s loptom kako bi bio u potpunosti spreman za prvu prijateljsku utakmicu - izjavio je Lasmar.

Neymarov Brazil će prije početka Svjetskog prvenstva odigrati dvije pripremne utakmice, prvo protiv Hrvatske, a onda, tjedan dana kasnije, protiv Austrije.

Izbornik brazilske reprezentacije, Tite je izjavio kako vjeruje da će Neymar biti na najvišoj mogućoj razini tijekom Svjetskog prvenstva, ali navodi kako će ipak biti određenih prepreka da do toga i dođe.

- Vrhunski sportaši uvijek treneriaju i igraju najvišim mogućim intezitetom, ali kod Neymara je sada malo drugačija situacija. On će sada, osim fizički, morati biti izdrživ i na psihološkoj razini jer će sva medijska pažnja biti usmjerena na njega - rekao je Tite.

Neymar je za reprezentaciju Brazila odigrao 82 utakmice u kojima je zabio impresivna 53 gola, a ove godine ima novu priliku da svojoj kolekciji trofeja doda i onaj namijenjen za naslov svjetskog prvaka.

Neymar for Brazil ⚽️🇧🇷:



82 - Games

53 - Goals



Still only 25 years old... pic.twitter.com/iBdaQn5iWv