'Vatreni' krenuli s devetoricom: Perišić odmah gurao kroz noge, sjajno raspoloženje na treningu

Piše Hrvoje Tironi,
Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Livaković, Kotarski, Jakić, Kramarić i Matanović su iz Zagreba tijekom današnjeg dana krenuli prema Rijeci gdje su ih dočekali Vušković, Erlić, Fruk i Perišić...

Hrvatska nogometna reprezentacija danas je na pomoćnom igralištu riječke Rujevice odradila prvi trening u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Zlatko Dalić na prvom je okupljanju imao devet nogometaša, prvog dana priprema na treningu su mu se pojavili Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Toni Fruk, Igor Matanović, Ivan Perišić i Andrej Kramarić.

Trening Hrvatske nogometne reprezentacije
Trening Hrvatske nogometne reprezentacije | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Još u popodnevnim satima iz Zagreba su se prema Rijeci zaputili Livaković, Kotarski, Jakić, Kramarić i Matanović, dok su našu ekspediciju u riječkom hotelu Hilton Costabella dočekali Vušković, Erlić, Perišić i Fruk. Zanimljivo, uz devet igrača na prvom okupljanju "vatrenih" na terenu se našlo i čak sedam članova stručnog stožera. 

Uz Dalića, tu su bili Vedran Ćorluka, Dražen Ladić, Marijan Mrmić, Danijel Subašić, Luka Milanović i Marin Dadić. Hrvatski izbornik prije samog treninga je kratko porazgovarao sa svojim pulenima, svog najiskusnijeg igrača upitao "Kako je Perja, jesi se odmorio"? Perišić se samo nasmijao, bilo je prilično jasno kako je ofenzivac PSV-a spreman za sve nadolazeće izazove.

Na prvih 15-ak minuta treninga naši su se reprezenativci rastrčali, zagrijali i odigrali malo popularne "ševe". Raspoloženi Perišić u jednoj je akciji progurao loptu kroz noge Vuškoviću, nasmijao sve prisutne. I prilično dobar broj medija koji su došli pogledati prvo okupljanje reprezentativaca uoči Mundijala.

Hrvatski reprezentativci sljedećih će dana "kapati" u Rijeku, svi bi se izborniku trebali staviti na raspolaganje najkasnije do 29. svibnja. Zlatko Dalić će se sutra obratiti javnosti na još jednoj press-konferenciji u Rijeci, to je zakazano za 17.20 sati, dok će poslije toga "vatreni" odraditi još jedan trening. Vjerojatno i s ponekim igračem više...

