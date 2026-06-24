Nije Britance pretjerano oduševio ovaj nastup 'Vatrenih', pišu kako je Ante Budimir spasio stvar svojim pogotkom u 54. minuti.
'Vatreni' nisu oduševili Engleze: Momčad je ostarjela. Većina plana svela se na dvije stvari...
Bio je to dvoboj dvije iskusne momčadi kojima je prijetio kraj puta na ovom Svjetskom prvenstvu. Jezgra hrvatske nogometne reprezentacije, koja je državu s manje od četiri milijuna ljudi odvela do finala SP-a 2018 i do bronce 2022. godine sve je starija, Hrvatima su hitno trebali bodovi, piše u analizi dvoboja Hrvatska - Panama britanski Guardian.
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Nije Britance pretjerano oduševio ovaj nastup 'Vatrenih', pišu kako je Ante Budimir spasio stvar svojim pogotkom u 54. minuti.
- Panama je vjerovala u bunker i kontranapad, ali to ima svoja ograničenja. Pogotovo kad nemaju dovoljno napadačke kvalitete da pretvore svoje prilike u golove. Nedostajalo im je preciznosti i snage u napadu, neprestano su ubacivali na usamljenog Fajarda. Hrvatski plan se većinom sveo na slanje centaršuteva ili na pokušaje da 37-godišnjeg Ivana Perišića ubace u prostor iza leđa obrane. I tako ukrug - piše Guardian.
U tekstu ističu i kako je Modrić postao tek 4. nogometaš u povijesti s minimalno 200 nastupa za reprezentaciju. U tom klubu od ranije su Cristiano Ronaldo, Leo Messi i legenda Kuvajta, Bader al-Mutawa.
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