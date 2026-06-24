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'Vatreni' nisu oduševili Engleze: Momčad je ostarjela. Većina plana svela se na dvije stvari...

Piše 24sata,
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'Vatreni' nisu oduševili Engleze: Momčad je ostarjela. Većina plana svela se na dvije stvari...
Foto: THOMAS MUKOYA/REUTERS

Nije Britance pretjerano oduševio ovaj nastup 'Vatrenih', pišu kako je Ante Budimir spasio stvar svojim pogotkom u 54. minuti.

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Bio je to dvoboj dvije iskusne momčadi kojima je prijetio kraj puta na ovom Svjetskom prvenstvu. Jezgra hrvatske nogometne reprezentacije, koja je državu s manje od četiri milijuna ljudi odvela do finala SP-a 2018 i do bronce 2022. godine sve je starija, Hrvatima su hitno trebali bodovi, piše u analizi dvoboja Hrvatska - Panama britanski Guardian.

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Foto: Phil Noble/REUTERS

Nije Britance pretjerano oduševio ovaj nastup 'Vatrenih', pišu kako je Ante Budimir spasio stvar svojim pogotkom u 54. minuti.

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- Panama je vjerovala u bunker i kontranapad, ali to ima svoja ograničenja. Pogotovo kad nemaju dovoljno napadačke kvalitete da pretvore svoje prilike u golove. Nedostajalo im je preciznosti i snage u napadu, neprestano su ubacivali na usamljenog Fajarda. Hrvatski plan se većinom sveo na slanje centaršuteva ili na pokušaje da 37-godišnjeg Ivana Perišića ubace u prostor iza leđa obrane. I tako ukrug - piše Guardian.

U tekstu ističu i kako je Modrić postao tek 4. nogometaš u povijesti s minimalno 200 nastupa za reprezentaciju. U tom klubu od ranije su Cristiano Ronaldo, Leo Messi i legenda Kuvajta, Bader al-Mutawa.

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