Zlatko Dalić danas, nešto iza podneva, okuplja hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Zapravo, dok se okupe svi, bit će i večer. Počinju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, s nikad kraćim vremenom za pripremu jer do utakmice sa Slovenijom u srijedu (20:45) Dalić će imati dva dana i isto toliko treninga.

Nažalost, Dalić je u nedjelju navečer dobio još malo loših vijesti. Osim Ante Rebića na dispoziciji neće biti ni Brune Petkovića, također zbog ozljede.

- Iznenadilo me sinoć kad smo to saznali. Nedostajat će nam sigurno, igrao je u dobroj formi. S njim nam je i sustav igre drugačiji i morat ćemo to sada malo promijeniti - rekao je izbornik.

Srećom, Ivan Perišić i Marcelo Brozović trebali bi se ukazati danas u Zagrebu.

- Oni bi trebali krenuti tijekom dana iz Milana i očekujem da danas navečer budemo svi zajedno. Borna Barišić trebao bi doći zadnji. Nemamo vremena i zato bih rekao da je utakmica protiv Slovenije najzahtjevnija. No naš se cilj zna, od njega ne odstupamo, to je plasman u Katar, a kojom ćemo dinamikom osvajati bodove, nije važno. Samo da se plasiramo, dobro startamo i očekujem da budemo motivirani, odgovorni i ozbiljni.

U utorak će Hrvatska autobusom krenuti prema Ljubljani gdje će trenirati na stadionu Stožice. Nakon utakmice reprezentacija seli na Kvarner, u Opatiju gdje će boraviti za iduća dva ogleda u Rijeci protiv Cipra u subotu, odnosno Malte u utorak.

Druga je aktualna tema Mislav Oršić. Može li igrač koji je maestralno razoružao i izbacio iz Europe Mourinha i Tottenham dobiti veću ulogu u reprezentaciji?

- Mislav je zaslužio poziv i dobit će minutažu jer imamo tri utakmice - otkrio je Dalić koji će možda morati u potragu za novim pomoćnikom jer Ivica Olić na odlasku je u CSKA.

- On će odlučiti što će. I što god odluči, imat će moju podršku i pomoć. Ako ode, bit će mi jako žao jer puno mi znači u stožeru, ali kad te veliki klub kao što je CSKA zove za trenera, to je priznanje i nama svima.