Vatreni se vraćaju! Na Trgu će ih čekati 100 tisuća navijača!

RUTA DOČEKA

Trasa kretanja autobusa s nogometnom reprezentacijom Hrvatske je:

Zračna luka dr. Franjo Tuđman – Ulica Rudolfa Fizira – Zagrebačka – Avenija Većeslava Holjevca – Ulica SR Njemačke – Avenija Dubrovnik – Avenija Većeslava Holjevca – Most slobode – Hrvatske bratske zajednice – Ulica grada Vukovara – Savska cesta – Rooseveltov trg – Trg Republike Hrvatske – Frankopanska – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića.

Za vrijeme kretanja autobusa u svečanoj koloni na trasi kretanja će se u potpunosti obustaviti promet motornih vozila očekivano u vremenu od 14.00 do 15.30 sati.

Iz policije su priopćili da će autobusi iz svih dijelova Hrvatske zauzeti parkiralište kod Velesajma, a najavili su posebnu regulaciju prometa i vožnje tramvajima u centru grada.

- ponedjeljak, 16. srpnja u vremenu od 6 do 22 sata zauzima se šljunčano parkiralište s istočne strane Zagrebačkog velesajma radi parkiranja većeg broja autobusa.

- ponedjeljak, 16. srpnja očekivano u vremenu od 11 do 18 sati obustavit će se tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića, Savskom od Vodnikove i Frankopanskom do Ilice, Ilicom od Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom od Draškovićeve do Trga bana Josipa Jelačića i Praškom od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora,

- ponedjeljak, 16. srpnja očekivano u vremenu od 12 do 17 sati obustavit će se sav motorni promet u zoni kojeg omeđuju ulice Kaptol, Degenova, Ilirski trg, Gornji grad i Streljačka na sjeveru, Medulićeva ulica na zapadu, zeleni val Hebrangova-Klaićeva na jugu i Ribnjak-Palmotićeva na istoku,

- ponedjeljak, 16. srpnja u slučaju većeg poremećaja u prometu u kritičnom vremenu obustavit će se i promet svih vozila zelenim valovima Boškovićeva-Hebrangova-Klaićeva u pravcu zapada i Žerjavićeva-Trenkova-Hatzova u pravcu istoka.

Policija je zamolila građane da u ponedjeljak što više koriste gradski prijevoz tramvajima i autobusima ZET-a te prigradsku željeznicu HŽ-a.