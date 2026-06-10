Hrvatska nogometna reprezentacija za kamp je izabrala Episcopal High School. Riječ je o vrhunskom kampu, iako se nalazi u sklopu školskog kompleksa
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UŽIVO Jakić i Matanović izlaze pred novinare. Podijelit će prve dojmove prije treninga u SAD-u
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Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je nešto prije 22 sata po hrvatskom vremenu sletjela u Washington, a sat vremena kasnije stigla je pred hotel Aka u Alexandriji, koji će joj služiti kao baza.
Nakon dolaska “vatreni” su se odmorili u luksuznom hotelu nakon gotovo desetosatnog puta od Zagreba do istočne obale SAD-a. Nakon odmora danas ih čekaju prve medijske obaveze, a dojmove reprezentativaca prije prvog treninga na američkom tlu uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva podijelit će Kristijan Jakić i Igor Matanović.
U nastavku pratite izjave igrača:
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