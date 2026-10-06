'Vatrenima' se predviđa doigravanje za ostanak među elitom. Tu nas čekaju 'zmajevi'

Hrvatska nogometna reprezentacija danas u 20:45 na Poljudu igra utakmicu 4. kola Lige nacija protiv moćne Španjolske. Hrvatska je trenutno na 3. mjestu skupine A3 s tri osvojena boda do kojih je došla pobjedom protiv Češke od 2-1. Uslijedio je 4-1 poraz u Sevilli od Španjolaca, pa zatim katastrofalni poraz od Engleske od 7-0.

Nakon prva tri kola projekcije Football Meets Data pokazuju da bi Hrvatska mogla završiti u doigravanju za ostanak u Ligi A. To znači da bi Hrvatska, umjesto borbe za četvrtfinale, mogla igrati utakmice u kojima bi odlučivali hoće li i dalje ostati u elitnom razredu Lige nacija. Posebno je zanimljivo što se među potencijalnim protivnicima pojavljuju Bosna i Hercegovina, s 13.3 posto vjerojatnosti, i Škotska, s 10.9 posto vjerojatnosti. Naravno, riječ je o projekcijama i mogućim scenarijima, a ne o konačnom ždrijebu.

Most likely pairings in A/B playoffs. A LOT of local rivalries on the offer here. 🙃 https://t.co/upGGdgN7t9 — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 5, 2026

Hrvatska nakon tri kola ima tri boda, ali još uvijek sama odlučuje o svojoj sudbini. U skupini A3 preostale su još tri utakmice. Hrvatska večeras igra protiv Španjolske, zatim 12. studenoga kod Engleske, a 15. studenoga dočekuje Češku. Najjednostavniji scenarij bio bi završiti među prve dvije reprezentacije u skupini. U tom slučaju Hrvatska bi izborila četvrtfinale i ne bi morala razmišljati o borbi za ostanak.

Ako Hrvatska završi treća, situacija postaje kompliciranija. Tada se njezin učinak uspoređuje s trećeplasiranim reprezentacijama iz ostale tri skupine Lige A. Dvije najbolje trećeplasirane ostaju u Ligi A, a dvije najslabije idu u doigravanje. Ako Hrvatska završi među momčadima koje moraju u doigravanje, za ostanak će morati odigrati dvije utakmice protiv jedne od reprezentacija iz Lige B.

Doigravanje za ostanak odnosno promociju na rasporedu je od 25. do 30. ožujka iduće godine.